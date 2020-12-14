DOSİAD Ekim Ayı Erzurum Raporu yayımlandı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ekim 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi.

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) Ekim 2020 dönemi Erzurum ekonomik performansını değerlendirdi. Raporda, il ekonomisinin ülkedeki genel gelişmeler ve değişkenler kaydında olumlu bir süreç gösterdiği, teşvikli yatırımların istihdama büyük katkı sağladığı belirtildi.

DOSİAD Ekim ayı bülteninde Erzurum’a ait, Bütçe Denge, Vergi Tahsilatı, Kamu Harcamaları, Şirketleşme Performansı, Yabancı sermayeli şirket kurulumu, Sermaye durumu, Mükellef Sayısı, TÜFE, Konut Satışı, Patent ve Marka, Hava Ulaşım, Araç sayısı, Devir sayısı, TBB Erzurum verileri, Ticaret Bakanlığı ve TİM kaydında dış ticaret verileri aktarıldı.

Ticaret Sektörü

Raporda, özellikle ticaret sektöründe faal mükellef sayısı artışına dikkat çekilerek, Kurumlar Vergisi mükellefi artışının, il şirketleşme performansındaki yükselişi ifade ettiği, ortak sermaye ve ortak girişim anlayışının sektörde hakim duruma geldiğine dikkat çekildi.

İhracat

İl ekonomisindeki bir diğer pozitif gelişmenin ihracatta görüldüğünün belirtildiği raporda, ‘İlden ihracat yapılan ülke sayısında kaydedilen artışın sanayi ve tarımsal üretimde yoğunlaşmayı vurguladığı, ilin İpekyolu üzerindeki tarihi konumuna yeniden kavuşmakta olduğu tespitine yer verildi.

Kamu Yatırımları

Raporda il ekonomisinde kamu ağırlığına işaret edilerek, Erzurum’un bölgesel çapta eğitim ve sağlık alanında bir cazibe merkezi konumunu güçlendirdiği, Şehir hastanesinin hizmete açılmasıyla birlikte ilde sağlık turizminin hareketlilik kazandığına kayıt düşüldü.

Konut Ve Araç Alımındaki Artış

Konut satışındaki yükseliş ve motorlu kara taşıtı sayısındaki hızlı artışın Erzurum’da yaşam kalitesinin artışını gösterdiğinin belirtildiği raporda, banka kredisi kullanım hacminin arttığı, özellikle tarım ve toptan ticaret sektörel kredi kullanımında dikkat çekici seviyeye gelindiği aktarıldı.

Patent Üretimi

Raporda, üretimi ifade eden marka, patent ve faydalı model üretim verileri paylaşılarak, Erzurum’un 2 üniversitesiyle bölgesinde patent üretiminde lider il durumuna yükseldiği, markalaşmada ise henüz beklenen ivmenin kaydedilemediği belirtildi.

Erzurum Şirket

Erzurum, bu yılın 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve ülke ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 36, bölge illeri sıralamasında ise 4’üncü sırayı aldı.

Erzurum Ortalamaların Üstünde

DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının Ocak Ekim ayına göre bu yılın 10 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum’da yüzde 77,39, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 81,86, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 59,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 41,16, Türkiye’de yüzde 22.83 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak Ekim Verileri

İlde bu yılın 10 ayında 259 şirket, 17 kooperatif ve 87 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Ekim dönemi içinde 22 şirket ve 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 20 şirket, 10 kooperatif ve 45 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Erzurum Şirket Sermaye Verileri

Erzurum’da bu yılın Ekim ayında kurulan 27 şirket sermayesinin 8,6 milyon; Ocak Ekim döneminde kurulan 259 şirket sermayesinin 160,6 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Ekim ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 27 şirketin kurulduğu Erzurum’da 8,6 milyon, 40 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 12,5 milyon, 69 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 38,0 milyon, 207 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 109,2 milyon olarak bildirildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Bu yılın 10 ayında şirket kurulum sermayesi, 259 şirketin kurulduğu Erzurum’da 160,6 milyon, 391 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 198,2 milyon, 638 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 401.7 milyon, bin 167 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1.1 milyar TL olarak bildirildi.

Erzurum Yabancı Sermayeli Şirket

Erzurum’da 3, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 51 yabancı sermayeli limited şirket bulunduğu bildirildi. Bölgede en fazla sayıda yabancı sermayeli şirketin bulunduğu il 30 limited şirketle Van ili olarak kaydedildi. Erzurum 3 şirketle 4’üncü sırayı aldı.

Erzurum’da 3 Limited Şirket Kuruldu

Erzurum’da yılın 10 aylık döneminde yabancı sermayeli 3 limited şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’da kurulan limited şirketin sermaye toplamı 1 milyon 200 bin TL, şirketteki ülke sermaye toplamı da 1 milyon 200 bin TL olarak aktarıldı. Erzurum’un bölge toplamında yabancı şirket sayısı payı yüzde 5.88 oldu.

Erzurum Nakdi Kredi

Erzurum Türkiye illeri bazında kamu banka kredisinde 19, özel banka kredisi kullanımında 34, toplam kredi kullanımında ise 25’inci sırayı aldı.

Erzurum Kamu’da 19’uncu Sırada

Erzurum kamu bankalarınca kullandırılan kredi tutarında 19’uncu sıraya yükseldi. Kamu Bankaları kredi kullanımının en yüksek olduğu 20 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Adana, Kocaeli, Denizli, Mersin, Hatay, Kayseri, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, olarak sıralandı.

TBB 2020 Ekim dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 13,9 milyar TL tutarında kamu bankası, 3,5 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 17,5 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 23,0 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.

Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı

İlde 2020 Ekim ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 18 bin 339 TL, Özel banka kredilerinde 4 bin 723 TL, toplam nakdi kredi de ise 23 bin 62 TL olarak hesaplandı.

Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum

Ekim dönemi kaydında Erzurum’da 13,9, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde16,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 24,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 52,6 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,94 oldu.

Özel Banka Kredileri Ve Erzurum

Dönemde Erzurum’da 3,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 4,9, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 9,0, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 23,0 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Türkiye toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,16 olarak tespit edildi.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum

Ekim 2020 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 17,5, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 21,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 33,8, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 75,7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin ülke toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 0,48 olarak bildirildi.

Erzurum’un Payı

DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, Ekim ayı bandında Erzurum’un kredi kullanım payı kamu bankası kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 82,31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,5, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 26,5; özel banka kredilerinde KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 73,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 39,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,6; toplam kredide ise KUDAKA istatistik bölgesinde yüzde 80.2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 52,8, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 23,2 oranında pay gösterdi.

Erzurum Teşvikli Yatırımlar

Erzurum’da Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel olarak 3; Ocak Ekim ayları kapsamında 28 bölgesel, 7 genel kategoride toplam 35; 2001 2020 yıllarını kapsayan 19 yıllık süreçte ise 130 bölgesel, 308 genel toplam 438 yatırım teşvik belgesi aldı.

Erzurum Ekim Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Bülteni kayıtlarına göre, Erzurum’da bu yılın Ekim ayında 2 bölgesel, 1 genel yatırım teşvik kapsamına girdi. Bölgesel teşvikli yatırımlar için 3, genel bazlı yatırımlar için ise 9 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirildi. Bölgesel yatırımlarla 47 kişilik istihdam kapasitesi oluşturuldu

Erzurum Ocak Ekim Dönemi

Bu yılın Ocak Ekim ayları arasında ilde hayata geçirilen 28 bölgesel, 7 genel düzeyli 35 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 968, genel yatırımlar için 138 milyon olarak toplam 1 milyar 106 milyonluk harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 129, genel yatırımlarda 31, toplam 2 bin 151 kişilik istihdam hacmi öngörüldü.

Erzurum 2001 2020 Dönemi

Erzurum’da 2001 2020 yılları arasında 2’si yabancı sermaye menşeli, 130 bölgesel, 308 genel olmak üzere toplam 438 yatırım teşvik kapsamında değerlendirildi. Teşvikli bölgesel yatırımlar için 2 milyar 61 milyon, genel yatırımlar için ise 1 milyar 980 milyon olarak toplam 4 milyar 40 milyon harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 8 bin 287, genel teşvikli yatırımlarla da 4 bin 25 kişi iş edildi.

Erzurum Dış Ticaret

Erzurum dış ticaret değeri artışı bakımından KUDAKA istatistik, Kuzeydoğu Anadolu istatistik ve Doğu Anadolu Bölgesi ortalamalarını geçti. Yıllık bazda dış ticaret artış oranı Erzurum’da yüzde 26.2, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 25.20, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 0.41 oldu, Doğu Anadolu Bölgesinde ise dış ticaret yüzde 0.50 oranında düşüş kaydetti.

Bölgeler Dış Ticaret Ve Erzurum

Ticaret Bakanlığı Ocak ekim dönemi Dış ticaret verilerine göre 2019 yılına göre bu yılın 10 ayında dış ticaret tutarı, Erzurum’da yüzde 26.2’lik artışla 46.2 milyon dolardan 58.4 milyon dolara; KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 25.20’lik artışla 60.8 milyon dolardan 76.1 milyon dolara; Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 0.41’lik artışla 248.1 milyon dolardan 249.1 milyon dolara yükseldi. Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 0.50’lik düşüş oldu.

Bölgeler İhracat Değeri Ve Erzurum

2019 yılının 10 ayına göre bu yılın ocak ekim döneminde ihracat değeri Erzurum’da yüzde 7.2’lik artış ile 18.3 milyon dolardan 19.6 milyon dolara; KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 16.0’lık artışla 31.2 milyon dolardan 36.3 milyon dolara; Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 11.0’lık artışla 123.7 milyon dolardan 137.4 milyon dolara; Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 5.3’lük artışla 617.8 milyon dolardan 650.7 milyon dolara ulaştı.

Erzurum’un Dış Ticaret Payı

Doğu Anadolu Bölgesinde 10 aylık dış ticaret değeri 1.0 milyar dolar olarak bildirildi. Dönemde 650.7 milyon dolarlık ihracat, 359.2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Erzurum’un Ocak ekim dönemindeki ihracat değeri bölge toplamında yüzde 5,78’lik pay gösterdi. İlin ihracat payı yüzde 3.0, ithalat payı ise yüzde 10.79 oldu.

Bölgesel Dış Ticaret

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 10 ayında 1 milyar 9 milyon dolar meblağında dış ticaret kaydedildiği açıklandı. Bölgeden yapılan dış ticaret 2029 yılının ocak ekim aylarına göre yüzde 0.50 oranında düşüş gösterdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl aynı dönemde bölgeden 1 milyar 15 milyon dolarlık dış ticaret yapılmıştı.

Bölgesel İhracat

Ticaret Bakanlığı Bölgesel dış ticaret verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ocak ekim döneminde 650 milyon 704 bin dolar tutarında ihracat kaydedildi. İhracat değeri 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.3 oranında arttı. Bölgeden 2019 yılında 617 milyon 857 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Erzurum’dan 10 ayda 58,4 milyonluk dış ticaret

DOSİAD Erzurum’dan bu yılın Ocak Ekim döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 58 milyon 412 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2019 yılının aynı dönemine göre 12,1 milyon dolar artışla, yüzde 26,23 oranında yükseliş kaydetti.

Erzurum’dan 10 Ayda 58,4 Milyonluk Dış Ticaret

Erzurum’dan bu yılın Ocak Ekim döneminde gerçekleştirilen dış ticaret tutarı 58 milyon 412 bin dolara yükseldi. Erzurum’dan gerçekleştirilen dış ticaret değeri 2019 yılının aynı dönemine göre 12,1 milyon dolar artışla, yüzde 26,23 oranında yükseliş kaydetti.

Erzurum Ekim Dönemi Dış Ticaret

Ticaret Bakanlığı 2020 Ocak Ekim Dönemi Erzurum dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum’da yılın 10 ayında 19,6 milyon dolarlık ihracat, 38,7 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 58,4 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yılın 10 ayında ilden gerçekleştirilen dış ticaret 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26,23 oranında arttı.

10 Aylık Erzurum İhracat Verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da Ocak Ekim 2020 döneminde 19 milyon 640 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kaydedilen ihracat değeri yüzde 7,2 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Ekim döneminde 18 milyon 329 bin dolar tutarında ihracat yapılmıştı.

Erzurum Ocak Ekim Dönemi İthalat

Erzurum’da Ocak Ekim döneminde 38 milyon 773 bin dolar tutarında ithalat gerçekleştirildi. 2019 yılının aynı dönemine göre yapılan ithalat değeri yüzde 38,8 oranında arttı. İlde 2019 yılı Ocak Ekim döneminde 27 milyon 942 bin dolarlık ithalat gerçekleşmişti. İlde dış ticaret toplamında ihracat payı yüzde 33,62, ithalat payı ise yüzde 66,37 oldu.

Erzurum Kamu Harcamalarında Lider İl

Erzurum’da bu yılın ocak Ekim döneminde kişi başına düşen kamu hizmet ve yatırım harcaması tutarı 7 bin 153 TL’ye yükseldi. Erzurum’un kamu harcamaları payı bölge toplamında yüzde 12,9, ülke toplamında yüzde 0,56’lık pay gösterdi. Erzurum kamu hizmet harcamaları tutarı yüksekliği düzeyinde iller sıralamasında 18’inci sıradaki yerini korudu.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Ocak Ekim Verileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ekim dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı ekonomik iş ve hizmetler, eğitim ve sağlık aldı. Yılın 10 ayında Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 12,13, eğitim giderleri yüzde 30,35, ekonomik iş ve hizmet giderleri ise yüzde 18,55’lik pay oluşturdu.

Erzurum Ocak Ekim Dönemi Kamu Harcamaları

2020’nin Ocak Ekim ayları düzeyinde Erzurum’da 1,0 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 3,1 milyon TL çevre, 25,9 milyon TL toplum refah ve iskanı, 661,4 milyon TL sağlık, 190,2 milyon TL din ve kültür, 1,6 milyar TL eğitim, 195,2 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 5,4 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

Erzurum sağlık harcamalarında 2. Sırada

Erzurum Ocak Ekim dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 22’inci oldu. İlde 10 aylık düzeyde 661.4 milyonluk sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

Ekim 2020 Erzurum’un Bölgesel Sağlık Payı

2020 Ekim döneminde Erzurum’da 661,4 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 940,0 milyon 388 bin, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 567 milyon 498 bin, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 4 milyar 520 milyon 451 bin TL tutarında sağlık hizmet harcaması gerçekleştirdi. Erzurum’un sağlık hizmetleri harcama tutarı bölge toplamında yüzde 14,63’lük oran gösterdi.

Erzurum Eğitim Harcamaları

Erzurum’da bu yılın 10 ayında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 30,35’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 20’inci sırayı aldı. İlde kişi başına 2 bin 171 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

Ekim 2020 Erzurum’un Bölgesel Eğitim Payı

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, Ekim 2020 döneminde Erzurum’da 1 milyar 654 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 2 milyar 310 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 4 milyar 391 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 11 milyar 478 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum Motorlu Kara Taşıtları Ekim Verileri

Erzurum’da Ekim ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 121 bin 95 olduğu bildirildi. Erzurum’da motorlu kara taşıtı sayısı Eylül ayına göre yüzde 0,25’lik artışla 120 bin 785’den 121 bin 95, otomobil sayısı ise yüzde 0,37’lik artışla 59 bin 797’den 60 bin 23’e yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum’da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 159; bin kişiye düşen otomobil sayısı 78,7, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 35.4, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27 olarak hesaplandı.

Ekim Ayı Erzurum Araç Varlığı

Erzurum’da 60 bin 23 otomobil, 2 bin 691 minibüs, bin 206 otobüs, 26 bin 998 kamyonet, 5 bin 825 kamyon, 3 bin 125 motosiklet, 712 özel amaçlı taşıt, 20 bin 515 traktör olmak üzere toplam 121 bin 95 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Ekim Ayı Bölgesel Kayıtlar Ve Erzurum

Ekim 2020 kaydında Erzurum’da 121 bin 95, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 198 bin 79, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 322 bin 50, Doğu Anadolu Bölgesinde 791 bin 304 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum’un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.3’lük pay edindi.

Erzurum Motorlu Kara Taşıtı Devri

Erzurum’da 2 bin 878 otomobil, 103 minibüs, 10 otobüs, bin 7 kamyonet, 117 kamyon, 36 motosiklet, 4 özel amaçlı taşıt ve 375 traktör olmak üzere toplam 4 bin 530 aracın devredildiği bildirildi. Erzurum’da devri yapılan araç sayısı içinde otomobil devir payı yüzde 64.56’dan yüzde 63,53’e düştü

Erzurum’un Taşıt Devir Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Erzurum’un Ekim ayı bandında motorlu kara taşıtı devir sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 67,3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 45,33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 16,73, ülke toplamında ise yüzde 00,54’lük pay edindi.

Erzurum’un Otomobil Devir Payı

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum’da Ekim 2020 döneminde devri gerçekleştirilen otomobil sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 66,16, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 52,0, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 17,78, ülke toplamında ise yüzde 0,49 oranında pay gösterdi.

Erzurum Ekonomi Dengesi

Erzurum dönemde, il gelirinde Van’ın ardından 2’inci, tahsil edilen gelirde birinci, kamu hizmet harcamalarında Van’ın ardından 2’inci, gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise Malatya’nın ardından 2’inci sırayı aldı.

Gelirin Gideri Karşılama Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ekim dönemi iller ekonomik denge verilerine göre Erzurum’da 2020’nin 10 ayında gelirin gideri karşılama oranı yüzde 27,94, gelir tahsilat oranı ise yüzde 46,46 olarak açıklandı. İl, gelirin gideri karşılama oranı bazında Malatya’nın ardından yine 2’inci sırayı aldı.

Erzurum Ekim Ayı Verileri

Bu yılın 10 ayında, Erzurum’da il geliri 3,2 milyar TL olurken, dönemde tahsil edilen gelir tutarı 1 milyar 523 milyon TL, toplam kamu hizmet harcamaları tutarı ise 5 milyar 451 milyon TL tutarında kaydedildi. İl gelirinin gideri karşılama oranı yüzde 27,94, tahsil edilen gelirin tahakkuka oranı ise yüzde 46,46 olarak bildirildi.

Erzurum Vergi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2020 Ekim ayı İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın 10 ayında tahakkuk eden 1 milyar 855 milyon TL tutarındaki verginin 1,1 milyarlık dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 63,85’e yükseldi.

Erzurum Ekim Ayı Verileri

Erzurum Ekim ayı vergi tahsilat oranı yüzde 63,85 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 2’inci, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 6’ıncı sırada yer aldı.

Ekim Ayı Tahsilat Oranları Ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim 2020 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 63,85, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 64,27, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 62,39, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 54,95 oldu.

Hava Ulaşımı

Bu yılın Ocak Ekim döneminde, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 25, dış hatlarda 113, toplamda ise 4 bin 138 olarak kaydedildi. Uçuş trafiğinde dış hat payı yüzde 2.73 oranını teşkil etti.

10 Aylık Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak Ekim ayları toplamında 468 bin 559 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 466 bin 505 iç hat, 2 bin 54 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının toplam yolcu sayısı içindeki payı yüzde 0,43 olarak hesaplandı.

Erzurum Konut

Erzurum, Ekim ayı konut satış sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 30’uncu sırada yer aldı.

Erzurum’da Ekim ayında 957, 10 aylık süreçte ise 8 bin 224 konut satışı gerçekleşti. İlde Ekim ayında satılan konut sayısı 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,16; Ocak Ekim dönemi konut satış sayısı ise 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 23,05 oranında artış gösterdi.

Erzurum’da Ekim ayında 199 ipotekli, 758 de diğer yollardan olarak toplam 957 konut satışının gerçekleştirildiği açıklandı. 2019 yılı Ekim ayına göre ipotekli konut satışları yüzde 50,7 oranında düştü, diğer yollardan satılan konut sayısındaki artış oranı ise yüzde 17,51 oldu. 2019 yılının aynı döneminde 301 ipotek, 645 dE diğer yollardan 946 konut satışı yapılmıştı.

Erzurum Ocak Ekim 2020 Verileri

İlde bu yılın 10 ayında 3 bin 207 ipotek, 5 bin 17 de diğer yollardan olmak üzere toplam 8 bin 224 konut satışı yapıldı. 2019 yılının Ocak Ekim dönemine göre ipotekli konut satış sayısı yüzde 128,2 oranında arttı, diğer yollardan konut satış sayısı ise yüzde 4,94 oranında geriledi. Erzurum’da 2019 yılının Ocak Ekim döneminde bin 405 ipotek, 5 bin 278 diğer yollardan, toplam 6 bin 683 konut satışı gerçekleşmişti.

Erzurum Zamanında Ödenen Çek Verileri

Erzurum bölgede zamanında ödenen çek sayısı yüksekliği bakımından Van’ın ardından 2’inci, ödenen çek meblağı kaydında ise 3’üncü sırada yer aldı.

Erzurum Çek Sayısı Aylık Dağılım

Erzurum’da en fazla sayıda çek ödemesinin yapıldığı dönem 12 bin 865 çekle Ağustos ayı, en yüksek tutarda çek ödemesinin yapıldığı dönem 435.8 milyon TL ile Ağustos ayı olarak kaydedildi. İlde ocak ayında 8 bin 595, şubat ayında 5 bin 890, mart ayında 10 bin 221, nisan ayında 7 bin 990, mayıs ayında 3 bin 890, haziran ayında 12 bin 865, temmuz ayında 4 bin 272, ağustosta 12 bin 284, eylülde 8 bin 643 ekimde 6 bin 556 çek zamanında ödendi.

Erzurum Çek Tutarı Aylık Dağılım

Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı 3 milyar 173 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Erzurum’da zamanında ödenen çek tutarı ocak ayında 332.0 milyon, şubat ayında 245.3 milyon, mart ayında 369.5 milyon, nisan ayında 300.9 milyon, mayıs ayında 194.2 milyon, haziran ayında 427.6 milyon, temmuz ayında 197.7 milyon, ağustosta 435.8 milyon, eylülde 348.0 milyon, ekimde 322.4 milyon TL olarak bildirildi.

Erzurum’dan 10 Ayda 25.8 Milyonluk İhracat

Erzurum’da bu yılın Ekim ayında 3 milyon 656 bin dolar; yılın Ocak Ekim ayları kapsamında ise 25 milyon 896 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum’dan 10 Ayda 25.8 Milyonluk İhracat

Erzurum’da bu yılın Ekim ayında 3 milyon 656 bin dolar; yılın Ocak Ekim ayları kapsamında ise 25 milyon 896 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi. İl Ekim ayı kaydında, Bölge illeri içinde ihracat değeri yüksekliği bazında 5’inci sırada yer aldı.

Erzurum 10 Aylık Süreç

Erzurum’da bu yılın 10 ayı düzeyinde en yüksek değerde ihracatın yapıldığı dönem 3.6 milyon dolarla Ekim ayı oldu. Verilere göre ilden, ocak ayında 2.3 milyon, şubat ayında 2.2 milyon, mart ayında 2.3 milyon, nisan ayında 1.6 milyon, mayıs ayında 1.5 milyon, haziran ayında 2.5 milyon, temmuz ayında 3.2 milyon, ağustos ayında 2.9 milyon, eylülde 3.3 milyon ekim ayında 3.6 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Ekim Ayı Verileri Ve Erzurum

TİM verilerinde; Ekim 2020 döneminde Erzurum’dan 3 milyon 656 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 5 milyon 347 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 14 milyon 103 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 73 milyon 965 milyon değerinde ihracat kaydedildiği bildirildi.

Ocak Ekim Dönemi Ve Erzurum

Bu yılın Ocak Ekim aylarını kapsayan 10 aylık bölümünde Erzurum’dan 25 milyon 896 bin dolar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 42 milyon 350 bin dolar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 132 milyon 779 bin dolar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise 564 milyon 664 milyon değerinde ihracat yapıldı.

Erzurum’un Ekim Ayı Payı

DOSİAD tarafından TİM verileri üzerinden yapılan değerlendirmede, yılın Ekim döneminde Erzurum’dan gerçekleştirilen ihracat değeri payı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 68,37, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 25,92, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise yüzde 4,94 olarak hesaplandı.

Erzurum’un 10 Aylık Payı

TİM verileri üzerinden DOSİAD analizleri kaydında, bu yılın Ocak Ekim aylarını içeren 10 aylık kesitte Erzurum’dan yapılan ihracat değeri, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 61.14, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 19,50, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 4,58’lik pay oluşturdu.

Ekim Ayı İhracat Sektörel Performans

Erzurum’da bu yılın ekim ayında 14, Ocak Ekim ayları arasında ise 18 sektör ihracat gerçekleştirdi. Çimento sektörü 10 ayda 7.1 milyon dolarlık ihracatla kendi alanında il rekoru kordu. Çimento sektöründeki ihracat artış oranı yüzde 226.1 oldu.

Ekim Ayı Erzurum Verileri

Erzurum’dan Ekim 2020 döneminde en yüksek değerde ihracat kaydeden 5 sektör Çimento, madencilik, Kimyevi maddeler, demir ve otomotiv endüstrisi oldu. Bu yılın 10 ayında ise en fazla değerde ihracat gerçekleştiren 5 sektör Çimento, kimya, madencilik, otomotiv ve demircilik sektörü olarak sıralandı.

10 Aylık Erzurum Verileri

Erzurum’dan 10 ayda 25.8 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Dönemde ilk 6’da yer alan sektörlerin ihracat payı çimento sektöründe yüzde 27.58, kimya sektörü payı yüzde 20.0, madencilik sektörü payı yüzde 18.16, otomotiv sektörü payı yüzde 14.84, Demir ve demir dışı metaller sektörü payı yüzde 8.26, makine sektörü payı ise yüzde 3.90 olarak gerçekleşti.

5 Sektör İhracatında Artış

Yılın Ocak Ekim ayları arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre 5 sektör ihracatında artış, 12 sektör ihracatında ise düşüş yaşandı. Çimento, madencilik ürünleri sektörü, iklimlendirme sanayi sektörü, demir ve demir dışı metaller sektörü, otomotiv endüstrisi sektörü ihracat artışı kaydeden sektörler olarak belirlendi.

Erzurum’dan Ekim ayında 45 ülkeye ihracat

Erzurum’dan bu yılın Ekim ayında 19, Ocak Ekim ayları kapsamında ise 45 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde en fazla ihracat yapılan ülke ABD olarak kaydedildi. 10 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 ülkeyle yapılan ihracat değeri yükseldi

Erzurum’dan Ekim Ayında 45 Ülkeye İhracat

Erzurum’dan bu yılın ekim ayı kaydında gerçekleştirilen ihracat bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 50 artışla 2 milyon 434 bin dolardan 3 milyon 656 bin dolara; bu yılın 10 ayında yapılan ihracat da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,32’lik artış ile 22 milyon 455 bin dolardan 25 milyon 896 bin dolara yükseldi.

Tim Verileri

Erzurum’dan bu yılın Ekim ayında 19, Ocak Ekim ayları kapsamında ise 45 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde en fazla ihracat yapılan ülke ABD olarak kaydedildi. 10 aylık süreçte bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 ülkeyle yapılan ihracat değeri yükseldi, 17 ülkeyle kaydedilen ihracat değeri ise düşüş gösterdi.

En Fazla Değerde İhracat Yapılan 5 Ülke

Bu yılın Ekim ayında en fazla değerde ihracatın yapıldığı 5 ülke Haiti, Brezilya, ABD, Gürcistan ve Irak olarak değerlendirildi. Ocak Ekim 2020 döneminde ise en yüksek değerde ihracatın gerçekleştirildiği 5 ülke ABD, Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Ukrayna olarak belirlendi.

Erzurum’dan 4 Kıtaya İhracat

Bu yılın Ocak Ekim ayları arasında Erzurum’dan Avrupa kıtasından 23, Afrika kıtasından 10, Amerika kıtasından 4, Asya kıtasından 7 ülkeye ihracat yapıldı. Kıtalar bazında en fazla ihracat yapılan ülkeler Amerika Kıtasında ABD, Avrupa Kıtasında Gürcistan, Asya Kıtasında Irak, Afrika Kıtasında ise Somali olarak bildirildi.

Erzurum’dan İhracat Yapılan Ülkelerin Kıta Dağılımları

İlden, Avrupa kıtasında Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna, Hollanda,, Makedonya, Almanya, Romanya, Bulgaristan, Rusya Federasyonu, Polonya, Sırbistan, İtalya, Kosova, Macaristan, Yunanistan, Fransa, İspanya, Belçika, Moldova, Slovenya, Arnavutluk, Avusturya, Birleşik Krallık; Asya’dan Irak, Katar, Yemen, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye; Afrika Kıtasından Somali, Senegal, Mısır, Libya, Fas, Gana, Kamerun, Nijerya, Sudan, Mali ve Amerika kıtasında ABD, Haiti, Brezilya, Şili’ye, Akdeniz’de KKTC’ye ihracat gerçekleştirildi.

Ekim Ayı Faal Mükellef Sayısı

Covid19 salgınının ekonomide oluşturduğu olumsuz etkilere rağmen, Erzurum’da faal mükellef sayısı ciddi oranda artış göstermeyi sürdürdü. 11 aylık ölçekte en yüksek oranda faal mükellef sayısı artışı yüzde 6.99 oranı ile Kurumlar, yüzde 10.79 ile Gelir Stopaj Vergisi faal mükellefi sayısında gerçekleşti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Ekim Ayı Verileri

Erzurum’da 10 bin 525 Gelir Vergisi, 8 bin 505 Basit usulde Gelir Vergisi, 3 bin 303 Kurumlar Vergisi, 15 bin 501 Gelir Stopaj vergisi, 7 bin 320 Gayrimenkul Sermaye İradı ve 13 bin 641 Katma Değer Vergisi(KDV) faal mükellefi bulunduğu bildirildi.

Erzurum Ekim Ayı Tüfe’si

Erzurum İstatistik Bölgesi’nde, fiyatlar Eylül ayına göre yüzde 2,21 oranında artış kaydetti. Yıllık fiyat artış oranının yüzde 12,06 olarak belirtildiği Erzurum Bölgesi’nde, fiyatlar 2019 Aralık ayına göre de yüzde 10,65 oranında arttı, 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı da yüzde 12,84 olarak kaydedildi.

Ekim 2020 Dönemi Türkiye Ortalaması Ve Erzurum

TÜFE Ekim 2020 dönemi verileri bazında, Erzurum İstatistik Bölgesi’nde enflasyon, Türkiye ortalamasına göre, aylık bazda yüzde 0,08, 2019 aralık ayına göre de yüzde 0.01 oranında yüksek çıktı. Bölgede 12 aylık ortalamalara göre fiyat değişim oranı yüzde 1,1, yıllık TÜFE ise yüzde 0,17 oranında ülke ortalamasından yüksek olarak belirlendi.

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