Açıköğretim Fakültesi vize sınavları sona erdi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATAAÖF) Güz Yarıyılı vize sınavları sona erdi.

30 Kasım ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan ve toplamda 1 milyon 639 bin 510 sınav oturumunun yapıldığı vizelere katılım yüzde 93 gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşti.

Binlerce öğrencinin katılım sağladığı ve koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen ATAAÖF vize sınavlarının sorunsuz bir şekilde tamamlandığını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Açıköğretim Fakültesinde 30 Kasım’da online (çevrimiçi) olarak başlayan vize sınavların 11 Aralık itibariyle sona erdiğini belirterek bu zamana kadarki en yüksek öğrenci sayısıyla döneme başladıklarını ve vize sınavları kapsamda 2 milyona yakın sınav oturumu düzenlediklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle açıköğretim ve uzaktan eğitim modellerinin ön plana çıktığını aktaran Rektör Çomaklı, son teknoloji ile donatılmış alt yapı sisteminin, nitelikli personelin ve alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla Atatürk Üniversitesinde uzaktan eğitim sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlediğine vurgu yaptı.

Hem örgün eğitimde hem de açık ve uzaktan eğitim modellerinde gösterdikleri üstün performanstan ötürü tüm öğrenci ve akademisyenleri kutlayan Rektör Çomaklı, yaklaşan final sınavlarında da Atatürk Üniversitesi ailesine başarılar diledi.

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