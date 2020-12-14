BB Erzurumspor’da kupa mesaisi

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda BB Erzurumspor çarşamba günü Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü sahasında konuk edeceği Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenman ile başladı. Kulüp tesislerinden teknik ve taktik ağırlık çalışma yapan mavibeyazlılar kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

BB Erzurumspor yarın yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.