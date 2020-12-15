'Sizce kim bu bebek?'

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Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum'da ilk resmi organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Federasyonun faaliyet programında yer alan sezonun ilk resmi müsabakası Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası 1518 Aralık 2020 tarihleri arasında Palandöken Kayak Merkezinde yapılacak.

Organizasyonun Teknik toplantısı Palandökende ülke temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Organizasyonun FIS Delegesi Fatih Kıyıcı, Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu tüm takımlara başarı diledi.

FIS Anadolu Kupası müsabakalarına 14 bayan 25 erkek olmak üzere toplam 39 sporcu katılıyor.

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