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Başarılı öğretmen farkı 13 ulusal,13 Avrupa Kalite etiketi ile çalışmalarını taçlandıran öğretmenler plaketle ödüllendirildi

İHA

Başarılı öğretmen farkı 13 ulusal,13 Avrupa Kalite etiketi ile çalışmalarını taçlandıran öğretmenler plaketle ödüllendirildi

2019 yılı Kasım ayında eğitim öğretime açılan Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenlerinin başarılı çalışmaları sonucu adını sıkça duyuruyor.
Abdurrahman Gazi TOKİ'ler Mahallesinde eğitim öğretime açılan Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu öğretmenleri ulusal ve uluslararası projelerde ki başarıları ile fark oluşturuyorlar.
Yıl içerisinde 13 ulusal,13 Avrupa Kalite etiketi ile çalışmalarını taçlandıran İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu tarafından plaketle ödüllendirilen öğretmenler, 2023 eğitim vizyonuna neredeyse şimdiden hazır olduklarının sinyallerini veriyorlar.
Kazım Yurdalan TOKİ İlkokulu Müdürü Hikmet Uzun, okullarında 21.yy becerilerini karşılayabilecek, yenilikçi ve çalışkan öğretmen kadrosu ile daha nice başarılara imza atacaklarını belirterek emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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