Pandemi tedbirleri suçluları yakalattırdı Erzurum’da farklı suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı

Erzurum’da pandemi tedbirleri ile birlikte polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 1 Aralık15 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda hakkında hapis ve ve adli ceza parası bulunan 38 şahıs yakalandı. Yapılan açıklamada, “A.B. (43) uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 23 yıl, M.E. (44) hırsızlıkhakaretgörevi yaptırmamak için direnmeyaralama suçlarından 15 yıl 4 ay 15 gün, O.G. (49) birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma suçundan 12 yıl, M.Ö. (37) yaralama suçundan 11 yıl 6 ay, O.S. (23) bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün, C.B. (36) yaralamaparada sahtecilik suçlarından 6 yıl 18 gün, A.R.A. (37) uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay 15 gün, S.A. (38) yaralama, cinsel taciz suçlarından 2 yıl 9 ay 20 gün, B.K. (34) 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay, A.O. (45) silahla tehditbasit yaralama suçlarından 2 yıl 1 ay, N.K. (35) uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak suçundan 2 yıl, Ş.Y. (29) silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, N.Ö. (59) silahla tehdit suçundan 1 yıl 3 ay, T.Ö. (51) alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmaktan 8 ay, E.K. (32) 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 6 ay, İ.Ç. (32) mühür bozma suçundan 5 ay, M.T. (75) borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan 3 ay, S.Y. (35) alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 3 ay olmak üzere kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan şahıslar ile F.S. (40) yaralama suçundan yakalanan emri ile aranan, H.İ.B. (27) sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı yakalama emri ile aranan, A.P. (47) basit yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, K.D. (25) hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan, R.K. (47) resmi belgede sahtecilik suçundan yakalama emri ile aranan, K.Ç. (41) tehdit suçundan yakalama emri ile aranan, E.Ü. (45) hakaret suçundan yakalama emri ile aranan, S.T. (28) konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan yakalama emri ile aranan, M.T. (24) askeri ceza kanununa muhalefet suçundan yakalama emri ile aranan, V.A. (43) dolandırıcılık suçundan yakalama emri ile aranan, D.K. (22) yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, A.L. (24) uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak suçundan yakalama emri ile aranan, Y.B. (29) basit yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, F.H. (60) basit yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, A.A. (50) basit yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, C.A. (49) karşılıksız yararlanma suçundan yakalama emri ile aranan, A.N. (38) basit yaralama suçundan yakalama emri ile aranan, Ö.S. (20) ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri bulundurma suçundan adli para cezası ile aranan, İ.N. (34) mala zarar verme suçundan adli para ile aranan, Ş.K. (27) basit yaralama suçundan adli para cezası ile aranan şahıslar yakalandı” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.