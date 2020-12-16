Erzurumspor'da kupa maçı öncesi koronavirüs vakası

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ERZURUM, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Esenler Erokspor'la karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 1 futbolcu ile 1 yöneticinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

BB Erzurumspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Esenler Erokspor maçı öncesi teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış olup, 1 futbolcu ve 1 yöneticimizin testi pozitif sonuçlanmıştır. Futbolcumuz ile yöneticimizin izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor, bugün saat 13.00'te Kazım Karabekir Stadyumu'nda İstanbul ekibi Esenler Erokspor'la karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-16 12:52:15



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