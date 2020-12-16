Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum"

İHA

Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum"

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, kupaya renk kattıklarını söyledi.
BB Erzurumspor karşısında aldığı 51’lik mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, “Kupada üç tur geçip dördüncü turda BB Erzurumspor ile eşleştik. Erzurum’a deplasmana misafir olarak geldik. 3. Lig takımlarının kadro derinliğine ve güçlerine bakıldığında süper lig takımlarıyla kıyaslanmayacak derecede. Ama biz Erzurum’a gelirken izleyenlere güzel bir futbol kendi adımıza da çocukların tecrübe kazanmasını, kulübümüz adına prestiji düşündük. Bu müsabakayı oynarken hafta sonunda oynayacağımız lig maçını düşünerek rotasyonla çıktık. Erken yediğimiz gollerle geriye düştük. Skoru 21 e getirdik. Ancak 31 olunca koptu. Geri dönmesi çok zordu. Sonuç olarak mağlup olduk. Kupa serüvenimiz bitti. Bu sezonda kupaya renk kattığımızı düşünüyorum. BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum. Ligde ve kupada başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hüseyin Çimşir: "Beşiktaş karşısında puan yada puanlar kazanmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Beşiktaş karşısında puan yada ...
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor: 5-1
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Esenler Erokspor: 5-1
İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor
YEREL HABERLER İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 - Esenler Erokspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 - Esenler ...
Erzurumspor'da kupa maçı öncesi koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Erzurumspor'da kupa maçı öncesi koronavirüs vakası
Pandemi tedbirleri suçluları yakalattırdı Erzurum’da farklı suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Pandemi tedbirleri suçluları yakalattırdı Erzurum’da ...
Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu Yolda kayan tır refüje çıkarak trafik ışıkları ve yön tabelalarına çarptı
YEREL HABERLER Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu Yolda ...
Erzurum güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Gülli: “Değerlerimize saygılı olunmalıdır"
YEREL HABERLER Gülli: “Değerlerimize saygılı olunmalıdır"
Yürekleri ısıttılar
YEREL HABERLER Yürekleri ısıttılar
Yeterli kar yağmayan Erzurum'da kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Yeterli kar yağmayan Erzurum'da kuraklık endişesi
Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor
YEREL HABERLER Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor
Başkan Oral ‘dan Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek
YEREL HABERLER Başkan Oral ‘dan Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam ...
Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı
YEREL HABERLER Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı
Aziziye Belediyesi’nden eğitim desteği İlkokulları eğitim seti dağıtıldı Başkan Orhan; “Eğitime desteklerimiz artarak sürecek”
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’nden eğitim desteği İlkokulları ...
Başarılı öğretmen farkı 13 ulusal,13 Avrupa Kalite etiketi ile çalışmalarını taçlandıran öğretmenler plaketle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Başarılı öğretmen farkı 13 ulusal,13 Avrupa Kalite ...
Esra Çakmur Curling Ligi başladı
YEREL HABERLER Esra Çakmur Curling Ligi başladı
Narman Şekerli İlkokulu zeka oyunlarında Türkiye sıralamasında 7’nci oldu
YEREL HABERLER Narman Şekerli İlkokulu zeka oyunlarında Türkiye ...
Erzurum’da okuma seferberliği
YEREL HABERLER Erzurum’da okuma seferberliği
‘Soframdaki Coğrafya’ projesiyle dereceye girdiler
YEREL HABERLER ‘Soframdaki Coğrafya’ projesiyle dereceye girdiler
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin ...
FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER FIS Anadolu Kupası teknik toplantısı yapıldı
Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışları Palandöken'de başladı
YEREL HABERLER Alp Disiplini Uluslararası Anadolu Kupası yarışları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X