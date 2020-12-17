Erzurum’da yoğun sis etkili oluyor Aşkale sisler içerisinde kayboldu

Erzurum'un Aşkale ilçesi sabahın erken saatlerinde aniden bastıran yoğun sis dolayısı ile gözden kayboldu.

Bu sabah erken saatlerde bastıran yoğun sis ilçe içerisinde görüş mesafesini 3 metreye kadar düşürürken yüksek kesimlerden daha çok etkili oldu.

Aşkale'nin simgelerinden olan Kaban Dağında bakıldığında ilçe tamamı ile kaybolduğu gözetlendi.

Hayaller diyarını andıran Aşkale'nin görüntüsü mest etti.

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