Aras EPSAŞ’ta randevu almak çok kolay

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aras EPSAŞ’ta randevu almak çok kolay

İHA

Aras EPSAŞ’ta randevu almak çok kolay

Covid19 salgınının yayılma riskini azaltmak için Online randevu sistemine geçen Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş normalleşme süreciyle birlikte bu uygulamayı kalıcı hale getirmeyi hedefledi.
Vatandaşın hizmet merkezlerinde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdiği online randevu sistemine Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Bayburt, Ardahan, Iğdır illerinde abonelerimiz yoğun ilgi gösterdi.
6 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet veren sistemden 15 binden fazla abone yararlandı. Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş. sosyal temasın önlenmesi amacıyla başlattığı sistemin yanı sıra şubelere giriş çıkışlarda ateş ölçme ve ellerin dezenfekte edilmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Aboneler online randevudan memnun
7 İlde hayata geçen ve normalleşme sürecinde de devam edecek olan randevu sisteminden memnun. Online Randevu Sistemi üzerinden başvuru yapan abonelerin randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 10 dakika aralık gözetilerek belirleniyor.
Fatura hakkında bilgi edinmek için geldiğini belirten abonelerden Fatih Demirtaş ‘’Sıra alıp beklemektense online randevu alıp işlemlerimizi yapmak büyük kolaylık oldu. Randevu saatim gelince sıra beklemeden işlemlerim yapıldı” şeklinde konuştu. Ayşe Gündoğdu ise “Randevu sisteminden önce yığılmalar oluyordu. Randevu sistemi sayesinde bir problem yaşamadım” dedi.
Nasıl randevu alınıyor?
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş web sitesi olan www.arasepas.com adresindeki İşlemler sekmesinden online randevu işlemleri kısmındaki istenilen bilgileri doldurarak alabilirsiniz. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde abone hizmet merkezlerine gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabiliyor.
Vatandaşlar; yeni abonelik işlemleri, tahliye işlemleri, fatura itiraz ve diğer işlemlerini bu hizmetle daha ivedi bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uçar Türkiye birincisi öğrencileri ağırladı Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencileri başarılarıyla adından söz ettiriyor
YEREL HABERLER Başkan Uçar Türkiye birincisi öğrencileri ...
Erzurum’da yoğun sis etkili oluyor Aşkale sisler içerisinde kayboldu
YEREL HABERLER Erzurum’da yoğun sis etkili oluyor Aşkale sisler ...
Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor
YEREL HABERLER Dut Pekmezi Fabrikası üretime geçiyor
Fatih Arda İpçioğlu’nun nefes kesen uçuşu
YEREL HABERLER Fatih Arda İpçioğlu’nun nefes kesen uçuşu
İş dünyasının gözü Covid-19 aşısında
YEREL HABERLER İş dünyasının gözü Covid-19 aşısında
Kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle siparişlere yetişemiyor İspirli kadınlar hem üretiyor hem satıyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler, kurdukları kooperatifle ...
Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler Soğuk havada köyün tepesinde internetten ders dinliyorlar
YEREL HABERLER Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile ...
Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kırsaldaki ulaşım ağını güçlendirmeye ...
Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum"
YEREL HABERLER Selahaddin Dinçel: “BB Erzurumspor’u tebrik ediyorum"
Hüseyin Çimşir: "Beşiktaş karşısında puan yada puanlar kazanmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Beşiktaş karşısında puan yada ...
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor: 5-1
YEREL HABERLER BB Erzurumspor - Esenler Erokspor: 5-1
İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor
YEREL HABERLER İmplant tedavilerinde yeni bir dönem başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 - Esenler Erokspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 5 - Esenler ...
Erzurumspor'da kupa maçı öncesi koronavirüs vakası
YEREL HABERLER Erzurumspor'da kupa maçı öncesi koronavirüs vakası
Pandemi tedbirleri suçluları yakalattırdı Erzurum’da farklı suçlardan aranan 38 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Pandemi tedbirleri suçluları yakalattırdı Erzurum’da ...
Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu Yolda kayan tır refüje çıkarak trafik ışıkları ve yön tabelalarına çarptı
YEREL HABERLER Yoldaki buzlanma trafik kazasına neden oldu Yolda ...
Erzurum güne sisle uyandı
YEREL HABERLER Erzurum güne sisle uyandı
Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'ta yoğun sis
Gülli: “Değerlerimize saygılı olunmalıdır"
YEREL HABERLER Gülli: “Değerlerimize saygılı olunmalıdır"
Yürekleri ısıttılar
YEREL HABERLER Yürekleri ısıttılar
Yeterli kar yağmayan Erzurum'da kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Yeterli kar yağmayan Erzurum'da kuraklık endişesi
Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor
YEREL HABERLER Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor
Başkan Oral ‘dan Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam destek
YEREL HABERLER Başkan Oral ‘dan Erzurum Kadın Kooperatifi'ne tam ...
Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı
YEREL HABERLER Şehit ailesinin evine kalorifer tesisatı yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X