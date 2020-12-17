Oltu Mahalle yollarında kar temizliği

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Oltu'nun Çatak Merakom mahallelerinin yollarının kar temizliği yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Oltu karla mücadele ekipleri iş makinaları ile Dümbüllü deresindeki grup köylerinin yollarının kar temizliğini yaptılar.

Sabah erken saatlerde başlayan kar temizleme çalışmaları Greyder operatörü Emre Özçelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in emriyle mahallelerimizin yollarındaki kar temizliğini yaptık. Bu saat itibariyle bütün mahallelerimizin yollarının kar temizliğini tamamladık. Bölgede ulaşım sorunu yoktur” dedi.

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