Erzurumlu gençler, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da gençler, koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama önlemlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Caddeler ile mahalleleri gezen gençler, kedi ve köpekler için yiyecek ve mama bıraktı.

Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi´nin gönüllü gençleri, sokak hayvanları için seferber oldu. Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarının aç kalabileceğini düşünen gençler, temin edilen yemler ile mamaları kentin, muhtelif noktalarına bıraktı. Kısıtlamanın başladığı ilk haftalarda ise yaban hayatında yaşayan hayvanlar için yiyecek bıraktıklarını söyleyen Gençlik Meclisi Başkanı Muhammet Ali Koç, yaptıkları etkinlikleri anlattı: "Pandemi de kurallara uyuyoruz. Ancak kısıtlama sebebiyle cadde ve sokaklar ile mesire alanları hayvanlara kaldı. Hayvanların da aç kalmaması için yem, mama ve yemek dağıtıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-19 15:47:38



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