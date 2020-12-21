Kısıtlamalarda sokak hayvanları unutulmuyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Aras EDAŞ personeli sokak hayvanlarını unutmadı. Özellikle kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber olan ekipler, fazla mesai yaptı.

Mart ayından beri ülkede devam eden koronavirüs sürecinde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayan Aras EDAŞ ekipleri, görev yaptıkları kırsal bölgelerde yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaparken şehir merkezlerinde de kedi ve köpekleri ihmal etmedi.

Artan vaka sayılarının ardından önlemleri artıran yetkililer, hafta sonları kesintisiz olarak sokağa çıkma kısıtlamalarını yürürlüğe soktu. Bu süreçte evlerinde kalan vatandaşların sıkıntı yaşamamaları için 7/24 sahada görev yapan Aras EDAŞ ekipleri, çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Doğu’da yaban ve sokak hayvanlarını da ihmal etmedi.

Kısıtlamalar esnasında sahada görev yapan Aras Elektrik Pasinler İlçe İşletme Şefliği personeli, aç kalan sokak hayvanlarının karınlarını doyurdu. Boş sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekleri elleri ile besleyen Aras EDAŞ personeli, “Kış koşulları ve kısıtlamalar nedeni ile sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Görev bölgelerimizde elimizden geldiği kadarı ile dost elimizi bu hayvanlara uzatıyoruz. Bu süreci birlikte atlatmalıyız” diye konuştular.

Yaban Hayatı Unutulmuyor

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu’da enerji dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, sorumluluk bölgelerinde özellikle kış aylarında yemleme çalışmalarını ihmal etmiyor. Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklarda beslenme güçlüğü çeken yaban hayatı, personelin yemleme çalışmaları ile zorlu süreci atlatmaya çalışıyor.

Her kış yapılan bu gibi uygulamalar ile doğal yaşamı desteklediklerini ifade eden Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, “Kış aylarında personelimiz düzenli olarak yaban hayata yönelik faaliyetler yürütüyorlar. Ancak bu yıl durum biraz daha farklı. Sokak hayvanları kısıtlamalar esnasında boş sokaklarda yiyecek bulamıyor. Görevli personellerimiz bu hayvanlara dost ellerini uzatarak karınlarını doyuruyor. Duyarlı personelime teşekkür ediyorum. Umarım pandemi sürecini kısa sürede atlatırız” diye konuştu.

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