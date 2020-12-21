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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü ETB ile Ziraat Bankası arasında imzalandı

İHA

"Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" protokolü ETB ile Ziraat Bankası arasında imzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen "Bankkart Tedarik Zinciri Finansmanı " tanıtım lansmanının ardından Erzurum Ticaret Borsası ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticiliği arasında protokol imzalandı. Düzenlenen program da Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan protokole imzalarını attılar.
"Üyelerimize nefes aldırılacak"
İçinde bulunduğumuz korona virüs( Covid 19) salgını döneminin ticari hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Bu zorlu dönemde üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TOBB'un öncülüğünde başlatılan ve Erzurum Ticaret Borsası olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziraat Bankası ile imzaladığımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz. Söz konusu protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak" dedi.
"Ödemeler 18 aya ulaşan esnek vadelendirme ile yapılabilecek"
"Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" kapsamında Ziraat Bankkart ile "Tedarik Zincirinin işleyişini ve devamlılığının kolaylaşacağını ifade eden Başkan Oral”. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ödemelerini 1,5 seneye ulaşan esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor. Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor. Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dahilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar" şeklinde konuştu.
"Bu dönemde anlamlı bir protokol"
İçinden geçtiğimiz dönemde birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Oral, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından ülkemizde ciddi seviyede etkileniyor. Yaşanan süreç ekonomik olarak ticari hayatı sarsıyor. Daha fazla dayanışma ruhuna ihtiyacımız olduğu böyle bir dönemde Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokol daha da anlam kazanıyor. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkanından yararlanmaya davet ediyorum. Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.
Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan’da "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" hakkında Erzurum Ticaret Borsası üyelerine video konferans aracılığı ile detaylı bilgiler verdi. Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan, yoğun katılımın olduğu video konferans aracılığı ile yapılan toplantıda, Erzurum Ticaret Borsası, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası ile Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyelerinin sorun ve taleplerini de dinledi. Programın sonunda ise Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan tarafından "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" karşılıklı imzalanarak hayata geçirildi.

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