Erzurum bölge ortalamalarını geçti Kurulan şirket sayısı bakımından Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında 37, bölge illeri sıralamasında ise 4’üncü sırayı aldı

Erzurum, bu yılın 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı artış oranı bakımından Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve ülke ortalamalarını geçti. İl Kurulan şirket sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 37, bölge illeri sıralamasında ise 4’üncü sırayı aldı.

Erzurum Ortalamaların Üstünde

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2019 yılının Ocak Kasım ayına göre bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısındaki artış oranı Erzurum’da yüzde 68,67, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde yüzde 73,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde yüzde 53,58, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 40,23, Türkiye’de yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Erzurum Ocak Ekim Verileri

TOBB Erzurum birikimli şirketleşme performansını paylaştı. İlde bu yılın 11 ayında 280 şirket, 18 kooperatif ve 98 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Ocak Kasım dönemi içinde 24 şirket ve 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 22 şirket, 10 kooperatif ve 48 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetini durdurdu.

Erzurum Yıllık Değişim

2019 yılının Ocak Kasım aylarına göre bu yılın 10 ayında Erzurum’da kurulan şirket sayısı yüzde 68,6, kooperatif sayısı yüzde 125, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ise yüzde 74.0 oranında arttı. Önceki dönemi göre tasfiyeye giren şirket sayısı yüzde 4 oranında azalırken, tasfiye edilen kooperatif sayısı yüzde 33’lük oranda düşüş kaydetti. Kapanan şirket sayısı yüzde 27 oranında azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,8, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı da yüzde 11,6’lık oranda artış gösterdi.

2019 Ocak Kasım Dönemi

TOBB verilerine göre Erzurum’da 2019 yılının Ocak Kasım ayları diliminde 166 şirket, 8 kooperatif ve 54 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş; dönem içinde 25 şirket ve 6 kooperatif de tasfiye edilmişti. Geçilen yılın 11 ayında 30 şirket faaliyetini durdurmuş, 7 kooperatif ve 43 de gerçek kişi ticari işletmesi ekonomik hayattan çekilmişti.

Bölgesel Veriler Ve Erzurum’un Payı

2020 Ocak Kasım ayları içinde Erzurum’da 280, KUDAKA istatistik Bölgesinde 422, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 685, Doğu Anadolu Bölgesinde 2 bin 290 şirket kurulumu gerçekleşti. Erzurum’da kurulan şirket sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 66,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 41, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 12,2’lİk oran oluşturdu.

KUDAKA Bölgesi

Erzurum’la birlikte Erzincan ve Bayburt’un bulunduğu KUDAKA Bölgesinde, dönem içinde 422 şirket, 21 kooperatif ve 241 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 11 ayda bölgede 39 şirket ve 10 kooperatif tasfiye edilirken, 33 şirket, 13 kooperatif ve 121 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Kuzeydoğu Anadolu

7 İlin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde, Ocak Kasım ayları diliminde 685 şirket, 31 kooperatif ve 536 gerçek kişi ticari işletmesi kurulduğu bildirildi. DOSİAD analizlerine göre 11 aylık dilimde bölgede 58 şirket ve 14 kooperatif tasfiye edilirken, 51 şirket, 14 kooperatif ve 292 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum

Doğu Anadolu Bölgesinde dönemde 2 bin 290 şirket kurulumu gerçekleşirken, 80 kooperatif ve bin 504 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçirildi. Dönem içinde 237 şirket ve 33 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Ocak Kasım 2020 döneminde 222 şirket, 28 kooperatif ve 633 gerçek kişi ticari işletmesi ise kapandı.

Erzurum Kurulan Şirket Sayısında 37’inci

Erzurum Ocak Kasım döneminde ülkede en fazla sayıda şirket kurulumunun kaydedildiği 37’inci il oldu. Ülkede en çok sayıda şirket kurulumunun gerçekleştiği 40 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Konya, Adana, Kayseri, Muğla, Diyarbakır, Ş.Urfa, Hatay, Denizli, Tekirdağ, Aydın, Samsun, Sakarya, Manisa, Mardin, Balıkesir, K.Maraş, Eskişehir, Batman, Trabzon, Van, Malatya, Afyon, Aksaray, Yalova, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Şırnak, Erzurum, Sivas, Nevşehir, Düzce olarak açıklandı

Erzurum Kurulan Kooperatif Sayısında 24’üncü

Erzurum ülke illeri sıralamasında kurulan kooperatif sayısı bakımından 24’üncü oldu. Ülkede en çok sayıda kooperatif kurulumunun kaydedildiği 25 il; Ankara, Konya, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Çorum, Çanakkale, Nevşehir, Eskişehir, Aydın, Isparta, Diyarbakır, Hatay, Yozgat, Malatya, Edirne, Balıkesir, Tokat, Denizli, Kütahya, Adıyaman, Erzurum ve Kayseri olarak sıralandı.

Erzurum Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sayısında 48’inci

Erzurum 11 aylık düzeyde kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı düzeyinde 48’inci sırayı aldı. Ülkede en fazla sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Bursa, Aydın, Denizli, Gaziantep, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Eskişehir, Ş.Urfa, Hatay, Adana, Kayseri, Manisa, Balıkesir, Samsun, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sakarya, K.Maraş, Malatya, Afyon, Tokat, Batman, Mardin, Uşak, Kütahya, Çorum, Erzincan, Aksaray, Adıyaman, Yalova, Yozgat, Karaman, Ordu, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Çanakkale, Kırklareli, Osmaniye, Erzurum, Sivas, Edirne illerinde kaydedildi.

Bölge İlleri Kurulan Şirket Sayısı Dağılımı

TOBB verilerine göre bu yılın Ocak Kasım ayları içinde Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan; Van’da 437, Malatya’da 434, Elazığ’da 294, Erzurum’da 280, Bitlis’te 123, Ağrı’da 125, Erzincan’da 118, Bingöl’de 117, Muş’ta 100, Hakkari’de 92, Iğdır’da 73, Kars’ta 48, Tunceli’de 32, Ardahan’da 17 yeni şirketin faaliyete geçtiği açıklandı.

Bölge İlleri Kurulan Kooperatif Sayısı Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla sayıda kooperatif kurulumu Malatya’da gerçekleşirken, Erzurum 2’inci sırayı aldı. Dönemde Ağrı’da 2, Bingöl’de 1, Bitlis’te 1, Elazığ’da 13, Erzincan’da 3, Erzurum’da 18, Hakkari’de 2, Kars’ta 5, Malatya’da 22, Muş’ta 2, Tunceli’de 2, Van’da 6, Ardahan’da 1, Iğdır’da 2 kooperatif kurulumu kaydedildi.

Bölge İlleri Kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Sayısı Dağılımı

Doğu Anadolu’da en çok sayıda gerçek kişi ticari işletmesi kurulumu Van’da görüldü. Dönemde Ağrı’da 103, Bingöl’de 75, Bitlis’te 89, Elazığ’da 243, Erzincan’da 125, Erzurum’da 98, Hakkari’de 43, Kars’ta 61, Malatya’da 198, Muş’ta 53, Tunceli’de 22, Van’da 263, Ardahan’da 27, Iğdır’da 104 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu.

Kurulan Şirket Sayısı Kasım’da Azaldı

2020 yılı Kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020 yılı Kasım ayına ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Kasım ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 15,51 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 15,51 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,93 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,58 oranında azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 22,05 kapanan kooperatif sayısı yüzde 95,71 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 25,27 oranında azaldı.

Kurulan Şirket Sayısı

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,13 artış oldu 2020 yılı Kasım ayında, 2019 yılı Kasım ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 12,13 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,78 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,13 oranında arttı.

Kapanan Şirket Sayısı

2020 yılı Kasım ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 5,02 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,82 kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,59 azalış oldu. 2020 yılının ilk on bir ayında kurulan şirket sayısı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 21,75 oranında arttı

Değişim

2020 yılının ilk on bir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kurulan şirket sayısında 21,75 kurulan kooperatif sayısında yüzde 31,66 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 30,78 oranında artış gözlendi.

2020 yılının ilk on bir ayında 2019 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında yüzde 11,00 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 14,39 oranında artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,18 oranında azalış gözlendi.

İller

2020 yılı Kasım ayında Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi. 2020 yılı Kasım ayında kurulan toplam 8 bin 782 şirket ve kooperatifin yüzde 84,26’sı limited şirket, yüzde 14,44’ü anonim şirket, yüzde 1,29’u ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,59’u İstanbul, yüzde 9,21’i Ankara, yüzde 6,23’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Sermaye

2020 Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 2,75 oranında azaldı. 2020 yılında toplam 94 bin 234 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 80 bin 156 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 68,98’ini, 12 bin 671 anonim şirket ise yüzde 31,01’ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 2,75 oranında azaldı.

Şirket Ve Kooperatif Türleri

2020 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198’i ticaret, bin 351’i imalat ve 968’i inşaat sektöründe kuruldu. Bin 1 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. 2020 Kasım ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 198’i ticaret, bin 351’i imalat ve 968’i inşaat sektöründe kuruldu. 2020 Kasım ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 1’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 710’u inşaat, 232’si imalat sektöründe.

Sektörel Dağılım

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 315’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 118’i imalat, 111’i inşaat sektöründe. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 551’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 208’i inşaat, 156’sı imalat sektöründe.

2020 Kasım Ayında Kurulan 113 Kooperatifin 50’si Konut Yapı Kooperatifi

2020 Kasım ayında kurulan 113 Kooperatifin 50’si Konut Yapı Kooperatifi, 39’u İşletme Kooperatifi 10’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kuruldu.

Yabancı Ortaklı Şirketler

2020 yılı Kasım ayında 1.024 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu. 2020 yılı Kasım ayında kurulan 1.024 yabancı ortak sermayeli şirketin 483’ü Türkiye, 80’i İran, 42’si Suriye ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 24 yabancı ortak sermayeli şirketin 108’i anonim, 916’sı limited şirketi. 2020 yılında kurulan şirketlerin bin 234’ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 493’ü Gayrimenkul acenteleri ve 429’u İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,99’unu yabancı sermayeli ortak payını oluşturuyor.

