Başkan Yaptırmış’tan Sarıkamış mesajı

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Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Sarıkamış Harekatının 106. Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dr. Yaptırmış, mesajında şunları kaydetti; "22 Aralık 1914’te Sarıkamış Harekatı’nın 106. yıl dönümünde vatanımız, milletimiz, bayrağımız için 50 derece de Allahuekber Dağları’nda donarak Hakka yürüyen,canlarını feda eden Kardan kefen giyen, aziz Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Ruhlarınız şad Mekanları Cennet Olsun."

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