Atatürk Üniversitesi organizasyon yapısında köklü değişim

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK Vizyonu uyum çalışmaları esas alınarak Atatürk Üniversitesi Farklılaşma Stratejisi oluşturuldu.

Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinin konum tercihi olarak yeni nesil üniversite vizyonu çerçevesinde eğitim, araştırma ve topluma katkı işlevlerinin bütünleştirilmesi öngörüldü. Bu bütünleşmeyle Atatürk Üniversitesinin sahip olduğu üç misyon alanında çarpan etkisinin oluşturulması ve böylece üniversitenin etkisinin genişletilmesi hedeflendi. Söz konusu bütünleşmeyi gerçekleştirmek için 7 katmanlı bir yönetsel yaklaşım ile çok boyutlu bir proje yaklaşımı geliştirildi.

Yedi katmanlı yönetsel yaklaşımla; Strateji Planının hazırlanmasının yanı sıra Performans Yönetim Sistemi oluşturuldu, Atama ve Yükseltme Kriterlerini güncellendi, Ödül ve Teşvik Sistemi yeniden yapılandırıldı ve YÖKAK Kalite Kriterlerini İzleme Mekanizması kuruldu. Son olarak Üniversite yönetişim yapısı birim bazlı görev dağılımları yerine misyon bazlı görev dağılımları baz alınarak bu 7 katmana göre güncellendi.

7 Katmanlı Yönetişim Modeline Geçiş Çalışmaları Başladı

Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi tarihinin önemli kırılma noktalarından biri olan 7 Katmanlı Yönetişim Modeline geçiş çalışmaları başlatılarak, gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda birim yöneticileri bilgilendirildi. Söz konusu yönetişim modelinin metodolojisi, Rektörlük üst yönetim ekibinin görev dağılımı ve konumlanma tercihi hakkında bilgi ve görseller tüm personele bilgilendirme amacıyla mail olarak gönderildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında eğitim, araştırma ve toplumsal katkı misyon alanlarına yönelik sistem tasarımlarının tamamlandığını, söz konusu projenin ikinci faz çalışmalarının ise hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Atatürk Üniversitesinin Yedi Katmanlı Yönetişim Modeli çerçevesinde daha katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının benimsendiğini ifade eden Rektör Çomaklı, yeni yapılanmada oluşturulması öngörülen Bilim ve Hedef Koordinasyon Kurullarının çok önemli işlevler göreceğini özellikle vurguladı.

Rektör Çomaklı, üniversitenin yönetim organizasyonunda köklü değişimlerin gerçekleştirileceği 7 Katmanlı Yönetişim Modelinin geliştirilmesinde katkı sağlayan Arama Konferansları katılımcılarına ve teknik ekibe katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni yapılanmanın bölgeye ve Atatürk Üniversitesine hayırlı olmasını diledi.

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