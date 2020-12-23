Kahvehanesini manava çevirdi

ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da Suat Bozdemir (48), koronavirüs ile mücadele kapsamında kahvehaneler kapatılınca iş yerini manava çevirdi. Masaları kaldırarak yerine meyve kasaları koyan Bozdemir, "Virüs nedeniyle kahvehaneler kapatılınca ben de para kazanmak için iş yerimi manava dönüştürdüm" dedi.
Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının artması üzerine İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 20 Kasım'da kahvehaneler geçici olarak kapatıldı. Erzurum'da 35 yıldır kahvehane işleten 4 çocuk babası Suat Bozdemir, çalışabilmek için kahvehanesini manava dönüştürdü. Sandalye ve masaları kaldırdığı iş yerine meyve dolu kasaları koyan Bozdemir, "Yıllardır kahvehane olarak işlettiğim iş yerimi manava çevirdim. Sandalyeleri kaldırarak içeriye meyve ve sebze kasalarını yığdım. Eşime dostuma dört beş tane meyve satabilirsem 'Allah bereket versin' derim. Para kazanmak için aklıma başka bir alternatif yol gelmedi" diye konuştu.
Kahvehanenin manav reyonuna çevrildiğini gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2020-12-23 08:31:43
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