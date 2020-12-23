Çocuklar kar üzerinde eğlenceye doyamadı Kartopu oynadılar, kızakla kaydılar, karda yuvarlandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklar kar üzerinde eğlenceye doyamadı Kartopu oynadılar, kızakla kaydılar, karda yuvarlandılar

İHA

Çocuklar kar üzerinde eğlenceye doyamadı Kartopu oynadılar, kızakla kaydılar, karda yuvarlandılar

Erzurum’da etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı çocuklar için eğlence haline geldi. Kar üzerinde kızakla kayan çocuklar, eğlenceye doyamadı.
Erzurum’da iki gündür devam eden kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kartopu oynayarak, karda yuvarlanan çocuklar ise eğlenceye doyamıyor. Eğimli tepelere çıkarak kar üzerinde kızakla kayan miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıyor.
Arkadaşları ile kar üzerinde oyun oynamayı çok sevdiğini belirten bir çocuk, “Arkadaşlarımla burada kayabilmek için karlı zemini sertleştirdik. Daha sonra kartopu oynadık. Sevinçle karda oynadıktan sonra kızakla kaydık. Arkadaşlarımla karda oynamak beni çok mutlu etti. Yazın sonundan beri kar yağmasını bekledik. Kartopuyla oynamayı, kardan adam yapmayı ve kızakla kaymayı çok seviyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahvehanesini manava çevirdi
YEREL HABERLER Kahvehanesini manava çevirdi
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'ndan Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraz
YEREL HABERLER Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'ndan ...
BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını ...
'Allahuekber Şehitleri' anıldı Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler Mahallesi’nde tören düzenlendi
YEREL HABERLER 'Allahuekber Şehitleri' anıldı Erzurum'un Şenkaya ...
Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri, Erzurum'da anıldı
Naim Karataş Sarıkamış şehitlerini rahmetle andı
YEREL HABERLER Naim Karataş Sarıkamış şehitlerini rahmetle andı
Av. Aydoğan: “Tahliye edilen Yusuf Aydemir’in Kanada’ya kaçma ihtimali çok yüksek” “Tüm sanıkların Leyla’yı el birliğiyle katletmesine rağmen verilmiş olan bu tahliye kararını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” Leyla davasının Ağrı’dan alınması için UCİM’den CİMER’e başvuru
YEREL HABERLER Av. Aydoğan: “Tahliye edilen Yusuf Aydemir’in ...
Pandemi süreci ve eğitimde dijital dönüşüm
YEREL HABERLER Pandemi süreci ve eğitimde dijital dönüşüm
4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma gerekçesi; gerçek failin bulunamaması
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Leyla cinayeti davasında istinafın bozma ...
Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Erzurum’da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Atatürk Üniversitesi organizasyon yapısında köklü değişim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi organizasyon yapısında köklü ...
Güvenli: “Kadın Üniversitesi Erzurum'a çok yakışacak”
YEREL HABERLER Güvenli: “Kadın Üniversitesi Erzurum'a çok yakışacak”
Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Erzurum'da kar yağışı, kazalara neden oldu
Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ömer Çomaklı’dan Sarıkamış Şehitlerini Anma ...
Yıldız: “DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yıldız: “DSİ olarak 2023 hedefleri doğrultusunda ...
Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Erzurum’da kar sevinci
YEREL HABERLER Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor Erzurum’da kar ...
Eğitimciler ‘Bir damla hayat da sen ol’ sloganıyla Kızılay’a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Eğitimciler ‘Bir damla hayat da sen ol’ sloganıyla ...
Başkan Yaptırmış’tan Sarıkamış mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yaptırmış’tan Sarıkamış mesajı
Uzunahmet Tabyalar yıkılmaktan kurtarılacak
YEREL HABERLER Uzunahmet Tabyalar yıkılmaktan kurtarılacak
Kadın girişimciler kooperatif kurdu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler kooperatif kurdu
BB Erzurumspor´da Çimşir gitti, Karaman geldi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor´da Çimşir gitti, Karaman geldi
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan beraat istemi
YEREL HABERLER Leyla'yı öldürmekten ceza alan amcasına istinaftan ...
Doğuda kar uyarısı
YEREL HABERLER Doğuda kar uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X