Çocuklar kar üzerinde eğlenceye doyamadı Kartopu oynadılar, kızakla kaydılar, karda yuvarlandılar

Erzurum’da etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı çocuklar için eğlence haline geldi. Kar üzerinde kızakla kayan çocuklar, eğlenceye doyamadı.

Erzurum’da iki gündür devam eden kar yağışı kent genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Kartopu oynayarak, karda yuvarlanan çocuklar ise eğlenceye doyamıyor. Eğimli tepelere çıkarak kar üzerinde kızakla kayan miniklerin mutlulukları yüzlerine yansıyor.

Arkadaşları ile kar üzerinde oyun oynamayı çok sevdiğini belirten bir çocuk, “Arkadaşlarımla burada kayabilmek için karlı zemini sertleştirdik. Daha sonra kartopu oynadık. Sevinçle karda oynadıktan sonra kızakla kaydık. Arkadaşlarımla karda oynamak beni çok mutlu etti. Yazın sonundan beri kar yağmasını bekledik. Kartopuyla oynamayı, kardan adam yapmayı ve kızakla kaymayı çok seviyorum” dedi.

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