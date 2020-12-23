Horasan Belediyesi kar timleri iş başında

Karla mücadele çalışmasında görev alan 60 personel, şehirde kar temizleme çalışmalarına katıldı.

4 yükleyici kepçe, 4 kamyon, 1 greyderden oluşan toplam 9 araçla, yol, kaldırım, cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine uygun hale getirildi. Horasan Belediyesi'ne ait kar timleri sayesinde vatandaşlar ev, iş yeri ve eğitim kurumlarına rahatlıkla ulaşabildi.

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, ilçe merkezindeki tüm ana ve ara arterlerde yol açma, tuzlama ve kar taşıma çalışmalarına katıldı Başkan sağlam İlçe genelinde kar kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlam, "Vatandaşlarımızın, kış aylarında kar temizleme ve buzlanmayı önleme çalışmaları esnasında araçlarını yol kenarlarına park etmemeleri gerekiyor Yol kenarlarına park edilen araçlar nedeniyle çalışmalarımızda kısmen yavaşlama oluyor. Karla mücadele konusunda araç sürücülerimiz ekiplerimizin ikaz ve uyarılara lütfen riayet etsinler, bu konuda daha duyarlı olalım" dedi.

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