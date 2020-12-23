BB Erzurumspor - Yukatel Denizlispor: 1-2

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Mehmet Kısal

BB ERZURUMSPOR: KayacanHasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Osman Çelik, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet), Kaan Kanak, Obertan (Dk. Gökhan Kardeş), İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 62 Emrah), Sadiku (Dk 46 Novikovas), Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş)Lopes, Bakalorz, Rodallega, Sacko (Dk 46. Mesanovic), İsmail Aissaati, Recep Niyaz (Dk.77 Muhamed Özkal), Zakarya, Mustafa Yumlu, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Leismann

GOLLER: Dk. 69 Emrah (BB Erzurumspor) - Dk 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Donald, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak, Osman Çelik (BB Erzurumspor) - Sacko, Mesanovic (Yukatel Denizlispor)Süper Lig´in 14´ncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde misafir ettiği Yukatel Denizlispor´a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekip, Rodallega´nın her iki yarıda da attığı gollerle galip gelirken, mavi-beyazlıların tek golü Emrah´tan geldi.

2´nci dakikada Sissoko´nun ceza sahasına gönderdiği topa Gomes, dokunamadı.

8'inci dakikada sol kanattan gelişen Denizlispor atağında Sagal'ın sert şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Kayacan kornere çeldi.

19´uncu dakikada BB Erzurumspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman´ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.

23´üncü dakikada ev sahibi ekibin rakip ceza alanında kurduğu baskı sonucunda topu kazanan Sadiku, ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Cenk Gönen topu köşeden çıkardı.

36´ıncı dakikada Bakalorz'dan aldığı pasla ceza alanına giren Rodallega'nın, rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55´inci dakikada Denizlispor atağında Sagal´ın yaptığı ortada ceza alanında Rodallega, topu ağlara gönderdi: 2-0.

69´uncu dakikada İbrahim Akdağ´ın pasıyla buluşan Emrah, farkı 1'e indirdi: 1-2.

72´nci dakikada cezaalanı içinde topla buluşan Gomes, düzelttikten sonra sert vurdu. Kaleci Hüseyin Altıntaş son anda topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

76´ncı dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Sagal, sağ kanattan tek başına ilerledi. BB Erzurumspor defansını geçen Sagal´ın şutunda top az farkla auta gitti.

87´nci dakikada Novikovas´ın yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kale direğinden geri döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-12-23 18:14:58



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