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Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık Barışını değerlendirdi Aydemir’den Muhalefete: ‘Neye uğradıklarını şaşırdılar’ Kırkpınar: ‘Muhalefet siyaset üretemiyor’

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık Barışını değerlendirdi Aydemir’den Muhalefete: ‘Neye uğradıklarını şaşırdılar’ Kırkpınar: ‘Muhalefet siyaset üretemiyor’

Varlık barışıyla, birtakım kaynakların ekonomiye kanalize edilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Kılıçdaroğlu bunun gerçekleştiğini görünce bundan rahatsız oldu, kulp takmaya çalıştı. Alil ve hakikaten zihin formatının almayacağı kalıpta şeyler söyledi. Biz bunu reddediyoruz.’ dedi
Aydemir, Kırkpınar Ve Erim'in Basın Toplantısı
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Aydemir: ‘Şoke olduk’
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu, organ ticareti yapanlardan vergi alınması gerektiği" yönündeki sözlerini duyduğunda adeta şoke olduğunu söyledi.
‘Millet ne kadar huzurlu olursa CHP o kadar huzursuz’
AK Parti'nin dirayetli yürüyüşünün, özellikle yatırımlara ve istihdama dönük alan açmaya çalışmasının muhalefeti rahatsız ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, "Millet ne kadar huzur üzere olursa CHP o kadar huzursuz oluyor. Bu çok aşikar." diye konuştu.
‘Neye uğradıklarını şaşırdılar’
Milletvekili Aydemir, "İnsanlar, 'Ben organ mafyasıyım. Beni kayda alır mısınız' mı diyecek? Organ ticareti yapanların vergi vermesini nasıl sağlayacaksınız? Hesap uzmanlığı yapan biri bunu nasıl söyler? Zihin dumura uğrarsa. AK Parti'nin, yaptıklarıyla millet nezdinde itibar gördüğünü gördükçe neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu neviden absürt yönelmeleri oldu." değerlendirmesini yaptı.
Varlık Barışı
Varlık barışıyla, birtakım kaynakların ekonomiye kanalize edilmesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu bunun gerçekleştiğini görünce bundan rahatsız oldu ki buraya bir kulp takmaya çalıştı. Ardından da böylesine alil ve hakikaten zihin formatının almayacağı kalıpta şeyler söyledi. Biz bunu reddediyoruz. Bu anlayış iktidar bulsa bu milleti bir haftada neye uğradığına şaşırmış hale getirecek." ifadelerini kullandı.
Kırkpınar’ın Değerlendirmesi
AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar, demokrasilerde muhalefetin önemine değinerek, "Muhalefet iktidar partisini çalıştırır, iktidar partisinin çalışabilmesi, hizmet edebilmesi için en önemli itici güçtür. Ama Türkiye'deki muhalefetin böyle bir gayretinin olmadığını onlarca yıldan beri görüyoruz." dedi.
18 Yıllık Süreç
İktidar partisi olarak 18 yıldan beri her alanda ve sektörde büyük atılımlar yaptıklarını, bütün alanlarda 100 yılda yapılamayan hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayan Milletvekili Kırkpınar, "Burada arzu edilir ki muhalefet bizim yapamadığımız, eksik kaldığımız, yapmakta zorlandığımız konularla ilgili bizlere öğütlerde bulunsun, yol göstersin. Ama bütün alanlarda çok ciddi ve büyük hizmetler yapıyoruz, 'Bunlara ne gerek var?' diyen bir anlayışla karşı karşıya kalıyoruz." diye konuştu.
‘Bu, akılla alay etmekten başka bir şey değil’
Kılıçdaroğlu'nun, son zamanlarda bu anlayışı artırarak devam ettirdiğini vurgulayan Kırkpınar, şunları kaydetti: "Muhalefet onlar gibi düşünmeyen, onların safında yer almayan bütün kesimleri maalesef dışlıyor. Muhalefet iftiranın, yalanın odağı haline gelmemeli. Muhalefette bugün biz bunu görüyoruz. Muhalefet siyaset üretemediği için ekonomiyi eleştiriyor. Madem eleştiriyorsunuz ortaya bir kaynak sunun. Bu sorumuza bir beklenti içinde olduğumuzu anlamışlar ki ekonomiyle ilgili bize kaynak öneriyorlar. Kaynakları ne? 'Uyuşturucu satısından, organ mafyalarından vergi alın.' Bu, akılla alay etmekten başka bir şey değil."
AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de AK Parti döneminde güzel işler yapıldığını, yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Saldırılar oluyor ama yolumuza durmadan devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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