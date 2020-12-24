Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum´da düzenlenecek

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ERZURUM (DHA) Kayakta sezonun ikinci yarışması olan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması, Erzurum Kandilli Kayak Merkezi´de 26-27 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen ve kayaklı koşu branşında sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona 31 sporcu katılacak. İki gün boyunca kıyasıya mücadelenin yaşanacağı organizasyona katılan tüm sporculara başarılar dileyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Sezonun ikinci yarışını kayaklı koşuda Kandilli´de gerçekleştiriyoruz. Pandemi kurallarına uyarak, sporcularımızı 2 gün yarıştıracağız. Katılan tüm sporcularımıza başarılar dilerken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum

2020-12-24 13:05:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.