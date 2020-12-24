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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;

İHA

ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, borcu olan bütün mükelleflerin, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını yapılandırmalarını ve kanunun sağladığı ödeme kolaylığından faydalanmalarını istedi.
Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik’i makamında ziyaret ederek, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İl Müdür Yardımcısı Kadir Ercan’la birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, kanun kapsamındaki borçların 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırılması gerektiğini ifade eden SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, “Biz, 30 Ağustos 2020 öncesine ait borcu olan bütün mükelleflerin bu yapılandırma imkanını kaçırmamalarını arzu ediyoruz. Mükellefimiz borcunu peşin ödeyebildiği gibi taksitli de ödeyebilir. Peşin ödeyemeyecek durumda olan mükellefimiz de bu yapılandırma imkanını kaçırmamak adına en azından 31 Aralık’a kadar müracaatını yapıp, borcunu 2 ayda bir ödeme koşuluyla 18 taksitte (36 ayda) ödeyebilir. Borcunu taksitlendiren mükellefimiz 1 Mart’a kadar imkanı olursa peşin ödeme yapıp, yüzde 90 indirim de sağlayabilir. Ancak yapılandırmasını peşin olarak yapanlar daha sonra borcunu taksitli olarak ödeme imkanına sahip olamaz” diye konuştu.
Aktif mükelleflerin borçlarını ‘esigorta’ kanalıyla yapılandırabileceğini, pasif durumdaki borçlu mükelleflerin de kuruma müracaat etmek suretiyle yapılandırmadan faydalanabileceklerini kaydeden SGK İl Müdürü Durmuş, “Kurum olarak Erzurum’daki işverenlerimizin, mükelleflerimizin hizmetindeyiz. Borcu olan herkesin bu fırsattan mutlaka yararlanmasını istiyoruz” dedi.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise, pandemi sebebiyle iş ve çalışma dünyasının özveriyle ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, bu sıkıntılı süreçte devletin borçlu vatandaşlarına 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile getirdiği ödeme imkanından herkesin yararlanması çağrısında bulundu. Pandeminin, başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün istihdamına, üretimine, kazancına darbe vurduğunu belirten Başkan Yücelik şunları söyledi; “Bu sıkıntılı dönemi, hem devletimizin imkanları ölçüsünde sağladığı desteklerle, hem de ekonomiye can veren her sektördeki işverenlerin, çalışanların özverileri ve fedakarlıklarıyla atlatmaya çalışıyoruz. Biraz daha sabredip bu sıkıntıları aşmayı umut ediyoruz. Ancak yine bu süreçte esnafımızın, tüccarımızın, iş insanlarının ve çalışanların desteğe ihtiyacı var. En azından aşının olumlu neticeleri görülünceye ve piyasalarda belli bir rahatlama sağlanıncaya kadar vergi, SGK ve kredi borçlarına ödeme kolaylıkları getirilmesini, özellikle de bu yapılandırma kapsamındaki borçların ödenmesinde biraz daha tolerans tanınmasını bekliyoruz. Çünkü ekonominin her alanın da bu desteklere büyük ihtiyaç duyuluyor. Devletimizin bu taleplerimizi karşılıksız bırakmayacağına inanıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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