Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar neticesinde, Erzurum’un Hınıs ilçesine Bingöl ve Malatya illerinden gelen bazı şahısların tarihi eser nitelikli malzemeleri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı. Bunun üzerine Hınıs ilçesi Varto karayolunda şüpheli olarak tespit edilen iki araç durdurularak araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 31 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş madalyon, 2 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş heykel ve 4 adet çeşitli çap ve ebatlarda gümüş sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alınırken, araçlarda bulunan 6 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.