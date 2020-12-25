Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor

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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Topkaynak Mahallesi’nde susuzluktan dolayı ekemedikleri 600 dönümlük tarlaları sulamak için gölet çalışmaları başlatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi ekipleri tarafından sulama göleti yapılması için çalışma başlatıldı. Soğuk havaya aldırmadan zor şartlarda büyük bir özveriyle çalışan ekipler kış boyunca gölet çalışmalarına devam edecekler.

Topkaynak Mahallesi Muhtarı Selahattin Zengin, “Köyümüze Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen tarafından gölet yapılıyor. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederim. Arazilerimizi su olmadığından ekemiyoruz kurak giden havalardan dolayı tarlalarımızdan ürün alamıyoruz. Bu nedenle göletimizi yaptırıyoruz. İnşallah dolar köylülerimde tarlasını eker biçer geçimlerini sağlarlar” dedi.

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