ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

İHA

ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

Tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Erzurum’un iki güzide eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörleri, Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaretinde, iki kardeş üniversitenin pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreci ve bilimsel anlamda gelecekte yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.
İki üniversite bünyesinde yer alan merkezlerden faydalanmak ve bu birimleri daha etkili ve verimli kullanmak adına fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı ve Rektör Çakmak, kurumlar arası güç birliğinin ülke kalkınmasına fayda sağlayacağı anlayışını destekler nitelikteki görüşlerini belirttiler.
“Ülkemize Olan Borcumuzu Ancak Çok Çalışarak Ödeyebiliriz”
Ziyarette, Yeni YÖK vizyonu içinde yer alan topluma katkı misyonunun akademide vücut bulmuş halinin ülke gelişimi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Rektör Çomaklı, devletimizin sağladığı imkânların en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. İki üniversite arasında uzun zamandır planlanan güç birliğinin yakın zamanda imzalanan protokollerle hayata geçirildiğine dikkat çeken Çomaklı, tüm görüşmeleri sonuç odaklı gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Erzurum Teknik Üniversitesi ile her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerin geliştirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Güçlü araştırma ve alt yapıya sahip Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi, bu güçlerini birleştirerek sinerji oluşturma çabasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bizim en büyük dileğimiz, verilen eğitimle alanında yetkin öğrenciler yetiştirmek ve ülkemize faydalı olmak. Vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ancak çok çalışarak ödeyebiliriz. Bu anlamda Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her anda destek vermekten mutluluk duyacağız” dedi.
“Şehrimizin Üniversitelerden Beklentisi Var”
Üniversitelerin Erzurum’un kalitesine değer kattığına ve şehrin bu iki üniversiteden farklı konularda beklentisi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Çakmak, bu beklentileri karşılayabilmek için kurumlar arası iş birliklerin artırıldığına dikkat çekti.
Rektör Çakmak, “Erzurum Teknik Üniversitesini, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversite haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Atatürk Üniversitesini eğitimden alt yapıya, ARGE’den inovasyona kadar her alanda örnek alarak gün geçtikçe güçleniyoruz. Geliştirdiğimiz iş birlikleriyle de bu süreci hızlandırma amacı taşıyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve akademik anlamda üst sıralara yükselmesi için verdiğimiz mücadelede bizleri daima destekleyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar ...
Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ...
Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye ...
İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
YEREL HABERLER İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
YEREL HABERLER Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
YEREL HABERLER Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları ...
Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
YEREL HABERLER Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını ...
Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;
Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum´da düzenlenecek
YEREL HABERLER Uluslararası Kayaklı Koşu Yarışması, Erzurum´da ...
BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına ...
Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’nden bir yenilik daha
YEREL HABERLER Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’nden bir ...
Doğu buz kesti
YEREL HABERLER Doğu buz kesti
Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık Barışını değerlendirdi Aydemir’den Muhalefete: ‘Neye uğradıklarını şaşırdılar’ Kırkpınar: ‘Muhalefet siyaset üretemiyor’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Reddediyoruz! ‘ Aydemir Varlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X