ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu

Tarihsel süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Erzurum’un iki güzide eğitim kurumu olan Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörleri, Atatürk Üniversitesinde bir araya geldi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaretinde, iki kardeş üniversitenin pandemi dönemindeki uzaktan eğitim süreci ve bilimsel anlamda gelecekte yapılabilecek iş birlikleri konuşuldu.

İki üniversite bünyesinde yer alan merkezlerden faydalanmak ve bu birimleri daha etkili ve verimli kullanmak adına fikir alışverişinde bulunan Rektör Çomaklı ve Rektör Çakmak, kurumlar arası güç birliğinin ülke kalkınmasına fayda sağlayacağı anlayışını destekler nitelikteki görüşlerini belirttiler.

“Ülkemize Olan Borcumuzu Ancak Çok Çalışarak Ödeyebiliriz”

Ziyarette, Yeni YÖK vizyonu içinde yer alan topluma katkı misyonunun akademide vücut bulmuş halinin ülke gelişimi için büyük önem arz ettiğini kaydeden Rektör Çomaklı, devletimizin sağladığı imkânların en verimli şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. İki üniversite arasında uzun zamandır planlanan güç birliğinin yakın zamanda imzalanan protokollerle hayata geçirildiğine dikkat çeken Çomaklı, tüm görüşmeleri sonuç odaklı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Erzurum Teknik Üniversitesi ile her türlü bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel işbirliklerin geliştirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Güçlü araştırma ve alt yapıya sahip Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi, bu güçlerini birleştirerek sinerji oluşturma çabasıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bizim en büyük dileğimiz, verilen eğitimle alanında yetkin öğrenciler yetiştirmek ve ülkemize faydalı olmak. Vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ancak çok çalışarak ödeyebiliriz. Bu anlamda Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan ve ihtiyaç duyulan her anda destek vermekten mutluluk duyacağız” dedi.

“Şehrimizin Üniversitelerden Beklentisi Var”

Üniversitelerin Erzurum’un kalitesine değer kattığına ve şehrin bu iki üniversiteden farklı konularda beklentisi olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Çakmak, bu beklentileri karşılayabilmek için kurumlar arası iş birliklerin artırıldığına dikkat çekti.

Rektör Çakmak, “Erzurum Teknik Üniversitesini, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir üniversite haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Atatürk Üniversitesini eğitimden alt yapıya, ARGE’den inovasyona kadar her alanda örnek alarak gün geçtikçe güçleniyoruz. Geliştirdiğimiz iş birlikleriyle de bu süreci hızlandırma amacı taşıyoruz. Üniversitemizin gelişmesi ve akademik anlamda üst sıralara yükselmesi için verdiğimiz mücadelede bizleri daima destekleyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.