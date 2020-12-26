Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza

DHA

Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un İspir ilçesinin kırsal Yedigöl Mahallesi'nde oturan ve yörede 'Dağların oğlu' olarak tanınan Bülent Erkan (41), sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 13 Aralık Pazar günü Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yakalandı. Erkan, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 789 lira para cezasına çarptırıldı.
İspir´de hayatının büyük bir bölümünü evi olarak gördüğü dağlarda geçiren Erkan, 11 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde kamp kurmak ve yaban hayatı beslemek için İspir ilçesinin Yukarı Fındıklı Mahallesi kırsalına gitti. 13 Aralık Pazar günü mahalleye bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alandan geçen Bülent Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ormana konulan fotokapana yakalandı. Görüntüleri izleyen İspir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Erkan hakkında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İspir İlçe Jandarma Karakolu´na giden Erkan'a, Erzurum il Hıfzıssıhha Kurulu kararını ihlal etmekten 789 TL para cezası kesildi.
'BUNU HAK ETMEDİM'
Jandarma karakoluna giderek ifade veren Bülent Erkan, kendisinin İspir Belediyesi´nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, şunları söyledi:
"11 Aralık Cuma günü, yani yasaklar başlamadan önce yukarı Fındıklı Mahallesi´nde tek başıma kamp kurdum. Cuma ve cumartesi günü burada bulundum. Pazar günü öğle saatlerinde kuşlara yem atmak için arazide dolaşıyordum. Pazartesi sabah ilçeye gittim. Ben bulunduğum yerin yasak olmayacağı niyetiyle kampa gittim. Sokağa çıkma yasağının dağlık alan için de geçerli olduğunu bilseydim kamp için gitmezdim. Ben sürekli çantamda fotoğraf makinesi taşırım ve gittiğim yerlerde doğa fotoğrafı çekerim. Üzerime kayıtlı av tüfeğim ruhsatlı olarak var ancak kırık olduğu için evde duruyor. Avcılık belgem de yok, avlanmam, av yapanları da uyarırım. Kaçak avlanmaya da karşı biriyim. Yaklaşık 1,5 yıldır Erzurum Milli Parklar adına İspir ilçesinde İŞKUR vasıtasıyla 9 ay görev yaptım. Benden doğa ve yaban hayatı fotoğrafları istediler ve ben birçok fotoğraf verdim. İspir'de beni 'Dağların oğlu' olarak tanırlar. Türkiye'nin dört bir tarafında öğrencileri doğa konusunda bilgilendirir ve bilinçlendiririm. Üzerime atılan avlanmayla ilgili suçlamayı kabul etmiyorum. Sanırım, Türkiye'de fotokapana yakalanıp sokağa çıkma ihlalinden ceza yiyen tek kişi benim."
BELGESEL FİLMİ BİRİNCİ OLMUŞTU
Köyünde çiftçilik yapan ve aynı zamanda dağcılık sporu ile uğraşan Bülent Erkan, bir süre önce İspir Belediyesi´nde temizlik işçisi olarak göreve başladı. Yıllardır dağlarda gezerek doğadaki canlıların yaşamını inceleyen ve yaz, kış demeden yılın büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Erkan, bugüne kadar ayı, yaban keçisi, ur kekliği, kartal, şahin, kurt, tilki, domuz, balık ve nadir bulunan kelebekler gibi çok sayıda canlının fotoğraf ve görüntüsünü çekti. Doğa manzarasını ve yaban hayatına ilgisinin küçük yaşlardan başladığını anlatan Erkan'ın hayali ileride belgesel çekmek. Doğada kendi yöntemleri ile gizlenerek kamerasıyla ya da foto kurduğu kapanla yaban hayatı kare kare görüntüleyen Erkan, çok iyi saklandığı için vahşi hayvanları bile yakından görüntüledi.
Özellikle Kaçkar dağlarını avucunun içi gibi bilen Bülent Erkan, bölgedeki canlıları korumasıyla da biliniyor. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Kar Film Festivali'nde 'Dağların oğlu' adlı 17 dakikalık belgeselde Bülent Erkan'ın hayatını ve canlıları korunmasını anlatan belgesel filmi birinci oldu. Aylarca dağda yalnız kalan ve doğada bulduğu mantar ve çeşitli otlarla karnını doyuran Erkan dağlarda yalnız yaşamaktan korkmuyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-12-26 09:55:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler hayrete düştü
YEREL HABERLER Alacaklısından megafonla parasını istedi, görenler ...
BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk ...
İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye Başkanı Belli’den Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER İlçelerle iş birlikleri güçleniyor Köprüköy Belediye ...
ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, Rektör Çomaklı’nın konuğu oldu
Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ilçelere de mezarlık ve idari binalar ...
Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde çok büyük mağduriyetler yaşayan meslek mensuplarına halk oyunları emekçileri de katıldı
YEREL HABERLER Pandemi halk oyunlarını da vurdu Pandemi sürecinde ...
Lojistik sektörüne Erzurum damgası
YEREL HABERLER Lojistik sektörüne Erzurum damgası
Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat artacak
YEREL HABERLER Erzurum’da su ürünleri yetiştiriciliği iki kat ...
BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum’da şadırvanlar buz tuttu
Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Gazetesi heyetinden Tekman Belediyesi’ne ...
Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
YEREL HABERLER Erzurum’da Engelsiz Çocuk Buluşması Projesi
Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye gölet yapılıyor
YEREL HABERLER Kuraklıktan dolayı ekemedikleri 600 dönüm araziye ...
İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
YEREL HABERLER İzciler Allahuekber Dağı şehitlerini andı
BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
YEREL HABERLER Erzurum'da asırlardır akan çeşmelerin suyu da kurudu
Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları Erzurum'dan
YEREL HABERLER Ana sınıfları ve kreşlerin ahşap oyuncakları ...
Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
YEREL HABERLER Şehir Hastanesinde doktorların kariyer kutlaması
Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma tarihi eser kaçakçılarını yakaladı
BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını ...
Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
YEREL HABERLER Ardahanlı’dan Türkçe Kur’an tepkisi
TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER TÜSEB Başkanı Akdoğan aşı çalışmalarını yerinde ...
ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;
YEREL HABERLER ETSO Başkanı Yücelik’ten yapılandırma çağrısı;

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X