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‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor

İHA

‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor

Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ortaklaşa bir karar alarak Erzurum’da yerel üretime sahiplik etmek amacıyla ‘Yerel Candır’ sloganıyla bir kampanya başlatıldı.
Yapılan çalışmalar sonucu ‘Yerel Can’dır’ kampanyası büyümeye, gelişmeye doğru giderken şehirde başta Erzurum Ticaret Odası, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği, Perakendeciler Derneği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birçok sivil toplum örgütü başkanlığı ve bazı kamu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklendi.
Kampanya ile ilgili bugün 1. Organize Sanayi Bölgesi idare binasında bir basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Erzurum Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Rasim Fırat, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver, Perakendeciler Derneği Başkanı Ömer Düzgün ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat katıldı.
İlk sözü alan 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç, amaçlarının yerele sahip çıkmak, şehirde birlik ve beraberliği ihdas etmek olduğunu söyledi.
Yola çıkma amaçlarının yereldeki üreticiyi, ticaretçiyi, perakendeciyi geliştirmek, yerel üretimin değerlendirilmesi noktasında kampanyayı önemli bulduklarını belirtti.
Erzurum Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik ise kent esnafına pandeminin ağır yükler getirdiğinin altını çizdi.
Hükümetin pandemi dolayısıyla esnafa yönelik almış olduğu desteklerin can simit olduğunu, fakat bununla kalınmaması gerektiğini, bu noktada başta kendileri olmak üzere herkese iş düştüğünü belitti.
‘Kendi bölgemizde üretilen ürünler değerlendirilmeli’ diyen Yücelik, ‘Bizim üreticimiz, ticaretçimiz, esnafımız asrın ve günün şartlarına göre hazırlanmalı. Ticaret yüzde 70 oranında E Ticaret üzerinden yapılıyor. Erzurum’da bu sistem üzerinden alışveriş yapan esnafımız var ama katılımın daha fazla olması gerekir’ dedi.
‘Yerel Candır’ kampanyasını canı gönülden desteklediklerine işaret eden ETSO Başkanı Yücelik, bu kampanyanın bir başka boyutunun da şehirde yaşayanlar olarak birbirimize onuz vermek olduğu anlamına da geldiğini bildirdi.
Erzurum’da, bölgede yaşayanlar, üretenler, her anlamda desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yücelik, şehrin buna çok ihtiyaç duyduğunun da altını çizdi.
‘Söylemde değil, eylemde olmalıyız’ diyen Yücelik şunları söyledi:
‘Her sektörde bu birlikteliği yakalamalıyız. Bunu becerebilirsek şehir, bölge ekonomik anlamda da kazançlı olur. 2021 yılında beklentilerimiz şehrin ekonomik olarak daha kazançlı hale gelmesidir.
Pandeminin yaşandığı şu günlerde daha önce esnafa verilen kredilerin taksit ödemeleri geldi. Ama hala pandemi devam ediyor. Bu taksitlerinde ertelenmesi gerekir. Konuyla ilgili girişimlerimiz var. İnşallah sonuç alırız’
Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral’da yaptığı değerlendirmede kampanyanın büyük bir ilgi ile karşılandığını, yaptığımız değerlendirmelerde kampanyanın yaklaşık iki milyon kişiye ulaştığını söyledi.
Sosyal Medyada yapılan yorumlardan kampanyanın desteklendiğinin görüldüğünü ifade eden Oral, kampanyanın sadece market düzeyinde olmadığını, bütün yereli kapsadığını söyledi.
Kardelen TV’de yaptıkları programın kampanya büyük katkı sağladığına da değinen Oral, yerel basının kampanyaya gerekli desteği verdiğini açıkladı.
Kampanya ile ilgili görseller hazırladıklarını, afişler bastırdıklarını, amaçlarının yerelde birlikteliği yakalamak olduğunu belirtti.
Yerelde üretim yapanların, nelerin üretildiğinin kayıt altına almaya başladıklarını, listeleme yaptıklarını, böylece yerelde nelerin üretildiğini kamuoyu ile paylaşacaklarını da belirterek, ‘Yereli Yaşat ki Erzurum yaşasın’ sloganıyla logo yaptırdıklarını bildirdi.
Oral, şöyle dedi:
‘Firmalarımızı dijital ortama hazırlıyoruz. Bütün ticaretçilerimizi, üreticilerimizi, üyemiz olsun olmasın herkese yardım etmeye hazırız. Kampanya ile istihdam meydana getirmek gayretindeyiz. ‘Yerel marketler pahalı, ulusal marketler ucuz’ anlayışının doğru olmadığını, burada ciddi bir algını yaşandığını da sözlerine ekledi.
Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ise şöyle bir değerlendirme yaptı:
‘İşin başında Ben değil Biz olmalıyız. Sivil Toplum Kuruluşları olarak bir araya gelerek bu kampanyayı başlatmış olduk. Burada ben değil artık biz varız dedik.
Pandemi esnafımızı zora sokmuştur. Bu zorlukları inşallah birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Birlikte hareket etmeliyiz. Cumhurbaşkanına ben gittim şöyle dedim böyle dedim den ziyade birlikte gitmeliyiz, birlikte sorunlarımızı dile getirmeliyiz.
Erzurum’da büyük küçük bütün esnafın, ticaretçinin, üreticinin bir araya gelmesi lazım. Birliktelik ortaya koymamız lazım. Kendi esnafımızı, kendi üreticimizi desteklememiz lazım. Esnafımızı ulusala boğdurtmamamız lazım. İşte bu pencereden bakınca ‘Yerel Candır’ kampanyasının ne kadar önemli ve isabetli olduğu ortaya çıkmaktadır.
Erzurum Tanıtım günleri yapılıyor. Bununda geliştirilmesi lazım. Bir güne değil yıllara yaymalıyız. Mesela çeşitli illerde yöresel ürünlerin satışa sunulan marketler açılmalı. Erzurum’um yerel ürünleri burada satılıyor denilmeli. Satılan ürünlerin yerine yine yerinden temin edilmeli.
Yoksa dışarda Erzurum demek kolay. Ama sen Erzurum için ne yaptın. Bunun üzerinde düşünmeliyiz.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver’de Erzurum’un ipek yolu üzerinde ki önemli ticaret şehirlerinden biri olduğunu söyledi. İlk ihracatçılar Birliğinin Erzurum’da kurulduğuna dikkat çeken Tanrıver, kampanyanın önemli olduğunun altını çizdi.
Öncelikle yerel ürünlerin markalaşması gerektiğine işaret eden Tanrıver, markalaşmadan birçok hedefi tutturmanın zor olduğunu belirtti.
Bu birlikteliğin sadece marketler düzeyinde değil her alanda kendisini hissettirmesi gerektiğini de dile getiren Tanrıver, Erzurum’un 12 ayında iş yapıldığını söyledi.
Yerel ürünlerin değerlendirilmesinde herkesin elini taşın altına koymasını isteyen Tanrıver, özellikle Erzurum’da görev yapan kamu kurum ve kuruluşların da alış verişlerini yerelden yapmalarını istediklerini bildirdi.
Perakendeciler Derneği Başkanı Ömer Düzgün ise, perakendecilerin Anadolu’nun lokomotifi olduğunu söyledi.
Erzurum ekonomisinin incelendiğinde 1. sırada perakendecilerin geldiğine işaret etti.
Düzgün, şöyle devam etti: ‘Perakendecilik sadece gıda değildir. İmalat vardır, üretim vardır, çeşitli ürünler söz konusudur. Yerelde çok şey üretiliyor. Daha güvenli, daha kaliteli. Ama ne yazık ki Türkiye’de ulusal marketçilik en fazla Erzurum’da yaşanıyor. Erzurum’da ulusal marketçilik enflasyonu var.
Bu ulusallar ne yazık ki ürünlerini asla yerelden almıyor. Yerel üretici zor duruma düşüyor.
Bunu önüne geçilmesi lazım. Kanun çıkarılması gerekir. Yerel yöneticiler yerel esnafı düşünmeli. Her noktaya müsaade edilmemeli. Yerli ve milli markalaşmayı içeren kanun çıkmalı.
Yerel, istihdama elinden geldiğince ilgi gösteriyor. Tüketicinin algılara yenik düşmemesini arzu ediyoruz.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ise şehir bilincinin oluşturulması noktasına işaret etti.
Polat, ‘Markalaşmaya gidilmeli. Markalaşma olmadan satışta olmaz’ dedi.
Polat, şehrin ekonomilerinin döndürülmesi noktasında yetkinin ticaret odalarına verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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