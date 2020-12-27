Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstiklâl Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanan büyük mücadelenin, topyekûn verilen istiklal savaşının kan, barut, iman, cesaret dolu şanlı ruhunu mısra mısra yüreğimize işleyen şair. İstiklal marşımızı her gün bayrak bayrak göndere çektiren, önünde koca bir milleti tek bir yüreğe döndüren, bir daha yazılmasın diye her satırına binlerce şehidin duasını ekleyen şair.

Yılmam ölümden, yaradan, askerim;

Orduma, “Gâzî” dedi Peygamberim.

Bir dileğim var, ölürüm isterim:

Yurduma tek düşman ayak basmasın!

diyerek son nefesini veren, vatan ve istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 84. Yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.”

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