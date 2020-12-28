Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak Alim: "Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak Alim: "Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz"

İHA

Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak Alim: "Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz"

Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Suna Alim, Dünyada ve ülkemizde 2020 yılının çok çetin geçtiğini belirterek, “2021 yılının en az ilk altı ayında da bunun izlerini göreceğiz. Türkiye'nin yeni yolunun üretim ekonomisinden geçtiğini "Yüksek katma değerli üretim odaklı bir model oluşturmalıyız bunun yolu da ancak kolektif çalışma ile gerçekleşeceğine inanıyoruz” dedi.
Amaçlarının ev hanımları olarak Sınırlı sorumlu Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifini kurarak hem Erzurum, hem ülke hem de ev ekonomilerine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Suna Alim, “Erzurumlu kadınlarımızın iş sektörüne girmesi, ekonomi potansiyellerinin daha da artırılması için Biz gerek ilimizde gerekse ülkemizde bir Model olmak için büyük bir heyecanla yola çıkmış bulunuyoruz. Hedefimiz öncelikle katma değerli ürünler üreterek bir marka oluşturmaktır. Kendimizi daha iyi tanıtmak ve Ürünlerimizi sergilemek içinde, başta il valimiz Okay Memiş olmak üzere Büyükşehir belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve diğer ilçe belediyelerimizden de destek beklediğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.
“Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz” diyen Suna Alim, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Yeni kurulmamıza rağmen kadınlardan yoğun ilgi görmemiz ve çok kısa sürede onlarca kadınımızın üyelik başvurularının olması bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. Amacımız Kadınlarımızı sosyal hayatın içerisine çekmek ve katma değer üretmelerini sağlamaktır.
Ülkemizin çok zor bir süreç içerisinden geçtiği bu dönemde amacımız krizi fırsata çevirerek kadınlarımız ile birlikte el ele vererek Kooperatifimizin sürdürülebilir kalkınmada da öncü rol oynatmaktır. Bunun içinde üreten veya üretmek isteyen tüm kadınlarımızı aramızda görmek bizleri daha da güçlü kılacaktır.
Erzurum İPEKYOLU Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi yönetim kurulu olarak Erzurum’da unutulmaya yüz tutmuş damak tatlarımız, hepsi birbirinden şık ve tasarımlı hanım eli değişmiş el sanatlarımızı yeniden gün yüzüne çıkartmak için var gücümüz ile üretiyoruz.
Ürünlerimizden sıralayacak olursak, unutulmaya yüz tutulmuş kasap sucuğumuzu, el sanatlarımızı, Hınıs Fasulyesi, ev yapımı Turşu, ev helvası, ev Salçalarımız, Ehramdan ve Oltu taşından ürünler, Çeyizlik şal ve tamamen organik el dokuması bebeklerin üretim satış ve pazarlamasını yapmaya başlamış bulunmaktayız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
Başkan Uçar'dan anlamlı video
YEREL HABERLER Başkan Uçar'dan anlamlı video
Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’nın İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u ...
ETSO, Ziraat Bankası ile ‘Tedarik Zinciri’ protokolü imzaladı
YEREL HABERLER ETSO, Ziraat Bankası ile ‘Tedarik Zinciri’ protokolü ...
TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Gözütok, Milli Şair’i unutmadı “Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin kahramanlıklarını nakış nakış işledi”
YEREL HABERLER TÜMSİAD Erzurum Şube Başkanı Gözütok, Milli Şair’i ...
Kış sporlarına özgü bir kültür oluşturulacak
YEREL HABERLER Kış sporlarına özgü bir kültür oluşturulacak
Naim Karataş’tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma mesajı
YEREL HABERLER Naim Karataş’tan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma ...
Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür abidesi’ Aydemir: ‘Mehmet Akif Ersoy’un yolundayız’ Aydemir: ‘Akif öncümüz, İstiklal Marşı özümüzdür
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: ‘Akif, Milli tefekkür ...
Oltu Çayı buz tuttu
YEREL HABERLER Oltu Çayı buz tuttu
Aydemir: ‘Şehitlerimizin emanetini ilanihaye koruyacağız’ Aydemir: ‘Şehitlerimiz başımızın tacıdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Şehitlerimizin emanetini ilanihaye ...
Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamanın son gününde Erzurum caddeleri boş kaldı
Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
YEREL HABERLER Karasu Nehri ve HES Baraj Göleti dondu
Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum’un konut satış payı yüzde 10’a yükseldi
TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye dağılımı sonuçlarını açıkladı Erzurum şirket sermayesinde 4’üncü sırada
YEREL HABERLER TOBB illere göre kurulan şirketlerin 11 aylık sermaye ...
Palandöken’de kayak krizi
YEREL HABERLER Palandöken’de kayak krizi
Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen turist kafilesi davul zurna ile karşılandı
YEREL HABERLER Palandöken’e ilk turist kafilesi Ukrayna’dan gelen ...
Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski sebebiyle, su takıyla karşılanmadı
YEREL HABERLER Ukraynalı turistleri taşıyan uçak buz tutma riski ...
Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek istiyor Esra Aybuke Falay korona virüse karşı boks yaparak korunuyor
YEREL HABERLER Boksörler pandemi dönemini avantaja çevirmek ...
Erzurum’un kredi performansı açıklandı
YEREL HABERLER Erzurum’un kredi performansı açıklandı
ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
YEREL HABERLER ETÜ’den sosyal sorumluluk projeleri
‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumda destek veriyor
YEREL HABERLER ‘Yerel Candır’ hayat bulmayı hedefliyor Kampanyaya ...
Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na kısıtlamayı ihlalden ceza
YEREL HABERLER Doğada, fotokapana yakalanan 'Dağların oğlu'na ...
Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor
YEREL HABERLER Sabah ve öğleden sonra çatıya konan kuşları yemliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X