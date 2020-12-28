Erzurum’da kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama

Erzurum’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda 10 adet kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üretiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir ikamete operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen, 6 şişe viski, 2 şişe votka, 2 şişe rakı, 137 adet boş alkol şişesi, 6 adet 5 litrelik boş plastik etil alkol şişesi, 2 adet 10 litrelik içerisinde alkol kokusu bulunan su şişesi ele geçirildi.

Operasyonda ikamette bulunan S.A, S.Ç, S.K ve K.C isimli şahıslar gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan S.A tutuklanarak ceza evine gönderilirken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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