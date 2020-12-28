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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’daki 14 sendika başkanlarından ortak açıklama

İHA

Erzurum’daki 14 sendika başkanlarından ortak açıklama

TÜRKİŞ konfederasyonuna bağlı Erzurum’daki 14 sendikanın şube Başkanları TÜRKİŞ Sendika Merkezinde bir araya gelerek asgari ücret konusundaki gelişmeleri hakkında ortak bir basın açıklaması yaptı.
İşçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebi olduğunu ifade eden TÜRKİŞ Erzurum İl Başkanlığı adına Koop İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemesi gerektiğini söyledi.
Toğrul,” İşçiler ve aileleri için insana yakışır yaşam düzeyini sağlayacak bir asgari ücret belirlenmesi milyonlarca işçinin beklentisi ve ortak talebidir. İşçilere aileleriyle birlikte yeterli yaşam şartlarını sağlayacak bir ücretin güvence altına alınması günümüz yeni Covid19 salgını döneminde daha da önem kazanmıştır. Üçlü yapıda çalışmalarını sürdüren Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), asgari ücret düzeyinin belirlenmesinde işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gereğini önemle belirtmektedir. Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Tüm aile bireylerinin hakkı vardır. Pazarlık konusu edilmemelidir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından görev verilen Türkiye İstatistik Kurumu’nca “bekar bir işçi için” hesaplanan” yaşama maliyeti Kasım 2020 ayı itibariyle net 2.792 TL’dir. Açıklanan bu tutarda aile unsuru yoktur, dikkate alınmamıştır. 2020 Aralık ayında gerçekleşecek fiyat artışı ile asgari ücretin geçerli olacağı 2021 yılı muhtemel fiyat artışları da bulunmamaktadır. Bütün bu unsurları kapsayacak bir asgari ücretin, tüm bir yıl boyunca kesintiler nedeniyle azalma olmadan işçinin eline geçmesi sağlanmalıdır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirleyici olan Hükümetin tutumudur. Geçmiş kimi yıllarda olduğu gibi Hükümet tercihini, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimler için kullanmalıdır. İnsan onuruna yaraşır bir geçimi sağlayacak bir asgari ücretin yürürlüğe girmesi için tüm imkanlarını seferber etmelidir. İşçi temsilcileri “insan onuruna yakışır” bir düzeyde asgari ücret belirlenebilmesi için Komisyon çalışmaları sırasında temel alınması gereken ilkeleri belirlemiş ve kamuoyu ile paylaşmıştır. Üç İşçi Konfederasyonu, 4 Aralık 2020 günü ortaklaştırdıkları “insan onuruna yaraşır bir asgari ücret” belirlenmesi talebinin arkasında durmaktadır. Çalışanların kabul edeceği, işçilerin mutlu olacağı bir asgari ücret ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Hükümet ve işveren, asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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