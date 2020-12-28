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Başkan Yücelik 2020’yi değerlendirdi “2020 pandemiyle mücadeleyle geçti” “Yeni yıl, sağlıklı ve bereketli bir yıl olsun”

İHA

Başkan Yücelik 2020’yi değerlendirdi “2020 pandemiyle mücadeleyle geçti” “Yeni yıl, sağlıklı ve bereketli bir yıl olsun”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclisi, yılın son toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.
Pandemi tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirilen toplantıda, Meclis Başkanı Saim Özakalın gündem gereği 2021 yılı bütçesini oylamaya sundu. Meclis üyelerinin daha önce kendilerine eposta yoluyla ulaştırılan bütçeyi oylamasının ardından, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik Yönetim Kurulu adına bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Aralık ayı faaliyetleri ve Oda bütçesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Yücelik, 2020 yılının geneliyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. 2021 yılı Oda bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yücelik, 2020 yılının büyük bir bölümünün pandeminin etkisi altında geçtiğini ifade ederek, salgın sebebiyle yaşanan can kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
“Pandeminin yaşattığı sıkıntılara çözüm aradık”
Yücelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
“Yaşadığımız sıkıntılı bir sürecin ardından salgının boyutu ilk başlarda kontrol edilebilir bir seviyeye geldiyse de yaşanan ikinci dalga ile can kayıplarımız hızla artarak neredeyse 20 bine ulaştı. İş dünyamızı ve çalışma hayatımızı olumsuz yönde etkileyen pandeminin ortaya çıktığı ilk günden itibaren, salgının ekonomiye etkilerini sınırlandırmak için bir takım önlemler alındı. Biz de Oda olarak, ilk andan itibaren bu salgının iş hayatımıza etkilerini azaltmak için alınması gereken tedbirleri Cumhurbaşkanlığına iletilmek üzere bir rapor halinde TOBB’a gönderdik. Raporumuzda öncelikle; vergi, SGK primi, banka kredileri gibi ödemelere kolaylık getirilmesi, kamu alacaklarının ertelenmesi ve firmaların kamudan alacaklarının en kısa sürede ödenmesi, işletmelerimizin borç ve ödeme yükünün hafifletilmesi için kredi, kira, doğalgaz, su ve elektrik gibi dönemsel ödemelerin ertelenmesi, cansuyu ve nefes kredilerinin faizsiz şekliyle uygulanmasını tekliflerimizde yer verdik. Yine üyelerimizin bu ve benzeri taleplerini, sıkıntılarını, gerek TOBB, gerekse siyasilerimiz aracılığıyla video konferans yöntemiyle bir araya geldiğimiz; dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’a, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a, Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a ilettik. Hatta Sayın Varank’a, hem milletvekillerimizle düzenlediğimiz video konferansta, hem TOBB’un oda ve borsa toplantısında, hem de ekim ayında odamızda düzenlenen istişare toplantısında iş dünyasının yaşadığı sıkıntıları aktardık. Yine aynı şekilde, TOBB Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, pandemi sürecinde şehrimizde ve bölgemizde yaşadığımız sıkıntıları dile getirdik. Ayrıca, valimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda da yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdık ve istişarelerde bulunduk.”
“Zorlu süreci aşmaya çalıştık”
“2020 yılını her alanda pandemiyle mücadeleyle geçirdik. Pandemi gerek iş ve çalışma hayatımıza, gerekse toplumsal yaşantımıza büyük oranda değişiklikler getirse de odamızın çalışmalarını aksamadan yürütülmesine özen gösterdik” diyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Yaşadığımız bu zorlu süreçte üyelerimizin daha fazla sıkıntı yaşamaması için çalıştık. Pandeminin ekonomiye etkilerini azaltmak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında biz de üyelerimizin odaya olan aidat borçlarını erteledik. Ayrıca aidat borçlarının yapılandırma kapsamına alınmasını talep ettik. Şu anda da aidat borçlarını yapılandırıyoruz. Yine 2021 yılı bütçemizi belirlerken üyelerimizin durumunu göz önünde bulundurarak Oda aidat ücretlerini artırmadık. Bu dönemde, üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için de özen gösterdik. Nisan ayında, TOBB’un Denzbank’la imzaladığı KGF destekli nefes kredisi protokolü kapsamında biz de üyelerimizin bu krediden faydalanması için kaynak aktardık. Bu krediden 161 işletme faydalandı. Toplam 9 milyon 850 bin TL kredi kullandırıldı.”
Yıl İçindeki Faaliyetler Hakkında Bilgi Verdi
Konuşmasında Oda’nın yıl içinde yürüttüğü diğer çalışmalar hakkında da bilgiler veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; “Yaklaşık 2 yıldan bu yana, hizmet binamızın Gençlik Merkezi olarak kullanılan 3. ve 4. katlarının mülkiyetini almak için çaba gösterdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda, 3. ve 4. katların odamıza devri karşılığında, odamız tarafından bir Gençlik Merkezi yaptırılması için mutabakata vardık. 3 Milyon 438 bin TL bedelle ihale ettiğimiz binanın yapımı tamamlandı ve odamız tarafından geçici kabulü yapıldı. İnşallah önümüzdeki dönem mevcut hizmet binamızda yapacağımız tadilatla fiziki şartlarımızı daha da iyileştirip, üyelerimize daha rahat ortamlarda hizmet sunacağız. Ayrıca, riskli yapı kapsamında yıkım kararı verilen odamız vakfına ait Mumcu Caddesi’ndeki eski hizmet binamızda bulunan kiracıların tahliyesi yıl içinde tamamlandı. Yapılacak planlama dahilinde önümüzdeki dönem yıkım işlemini tamamlayarak, yeni binamızı yapmak için çalışmalara başlayacağız. Odamız, şehrimizin yeni yatırım alanı olan 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışmalara da ciddi katkılar sağladı. Meclis Başkanımız Saim Özakalın’ın 2.OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili görevini üstlendiği 2.OSB’de Tekstilkent gibi yatırımların istihdama ciddi katkılar sağlamasını umut ediyoruz. Bununla bağlantılı olarak; Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 5. Bölgede yer alan ilimizde OSB’lere yapılacak yatırımların 6. bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan uygulama, 21 ağustos 2020 tarihinde sonlandırılmıştı. Uygulamanın sonlandırılmasının, şehrimizdeki yatırımları da ciddi anlamda etkileyeceğinden ve bölgenin cazibesini ortadan kaldıracağından büyük endişe duyduğumuzu, ilgili bakanlıklar başta olmak üzere bütün muhataplarımızla paylaştık. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’la video konferansla yaptığımız görüşmede bu konudaki talebimizi ve desteğin sürekli hale gelmesi gerektiğini ilettik. Kendisi de şehrimizi ziyareti esnasında odamızda düzenlenen istişare toplantısında, yapılan düzenleme ile söz konusu uygulamanın süresinin cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Bu konuda kamuoyu oluşturulmasında emek veren Meclis Başkanımız Saim Özakalın’a teşekkür ediyorum. 2020 yılında yine pandemi tedbirleri kapsamında fiziki ortamlar yerine video konferans yöntemiyle farklı toplantılar düzenlendi. Üyelerimize, ETSO İş Okulu uygulamamız aracılığıyla, TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve iş dünyasının çeşitli platformları tarafından düzenlenen seminerler ve bilgilendirme toplantılarına katılım imkanı sağladık.”
Başkan Yücelik konuşmasını son bölümünde Oda’nın sosyal konularda yaptığı çalışmalara da değinerek, “Odamız, 2020 yılındaki eğitim ve ramazan yardımlarını da aksatman ihtiyaçlı ailelere ve öğrencilere ulaştırdı. ETSO olarak bu yıl ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere 150 bin lira tutarında yardımda bulunduk. Tespit edilen ailelerimizin, ihtiyaçlarını belirlenen zincir marketlerden alabilmeleri için yardımları alış veriş kartı olarak kendilerine ulaştırdık. Yine bu yıl ihtiyaçlı öğrencilerin uzaktan eğitimlerine katkıda bulunmak için; Odamız, Vakfımız ve TOBB’un katkısıyla aldığımız 123 tableti İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ettik. Yine 2020 yılı başında Elazığ’da yaşanan depremde zarar gören vatandaşlarımız için yönetim kurulu kararıyla 200 Bin TL yardımda bulunduk” diye konuştu.
2021 yılının öncelikle sağlık açısında daha güzel bir yıl olmasını temenni ettiklerini söyleyen Başkan Yücelik, “2020 yılı gerçekten bütün dünya için zor bir yıl oldu. Hem sağlık konusunda, hem ekonomik anlamda dünya ciddi bir sınav verdi. İnşallah yeni yılda aşıyla birlikte pandemi etkisini yitirir hem sağlımız hem de ekonomi anlamında işler yoluna girer. Bu zor günlerde başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, ekonominin bütün kesimleri, işçisinden, işverenine, kamu çalışanlarından pandemide evinde kalan yaşlısından, gencine toplumun her kesimine gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yılın sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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