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Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor

DHA

Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 'Buz Kırma Timi', kar yağışının artından soğuk havayla birlikte ev ve iş yerlerinin saçaklarında oluşan ve tehlike oluşturan buz sarkıtlarını mızrak ve küreklerle kırarak temizlik yapıyor. İtfaiye eri Sedat Özmen, günde ortalama 1520 kamyon buz kırdıklarını söyledi.
Kentte her yağışın ardından çatılarda biriken kar, gündüzleri güneşin etkisiyle eriyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte donuyor ve saçaklarda dev buz sarkıtlar oluşuyor. Gündüzleri sıcaklığın artması ile boyları 12 metreyi bulan buz sarkıtları büyük tehlike oluşturuyor. Can ve mal güvenliğini tehdit eden sarkıtları temizlemek için ev ve iş yeri sahipleri itfaiyeden yardım istiyor. İtfaiyenin buz imha ekibi vincin sepetine girerek, metrelerce yükseklikteki sarkıtları ellerindeki uzun sırık veya küreklerle güvenli bir şekilde kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Günde yüzlerce ton ağırlığında buzu temizleyen Buz Kırma Timi, olası ölümcül ve yaralanmalı kazaların önüne geçiyor.
'SAÇAK ALTINDA YÜRÜMEK ÇOK TEHLİKELİ'
Günde ortalama 15-20 kamyon buz kırdıklarını açıklayan itfaiye ekipleri, çatılarda oluşan buzların kırılması için vatandaşların 110 numaralı itfaiye telefonuna başvurmasını istedi. Saçaklarda oluşan buz sarkıtların sıcak havalarda tehlikeye yarattığını belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye eri Sedat Özmen, "Erzurum gibi kışın ağır geçtiği illerde saçak altında yürümek çok tehlikeli. Her yıl çatıdan buz düşmesi sonucu insanlar, sakat kalıyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Ayrıca park edilen otomobiller de sarkıtların düşmesi nedeniyle hurdaya bile dönebiliyor. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarını hiçbir ücret almadan kırıyoruz" diye konuştu.
Ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buzların hayatlarını tehdit ettiğini söyleyen Çiğdem Keleş, "Cadde ve sokakta korkarak yürüyoruz. Erzurum gibi bir şehirde yaşıyoruz ve doğal olarak bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Çocukluğumda ben de böyle bir kaza geçirmiştim çatıdan buz sarkıtı düşmüştü" diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle gerekmedikçe dışarıya çıkmadığını ifade eden Sultan Barış ise "Çatı altlarından geçmemeye özen gösteriyorum. Ana caddede yürüyemeyeceğimiz için ister istemez saçak altından da geçiyoruz. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Başıma bu tür bir olay hiç gelmedi ama kıl payı atlattığımız olmuştur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-12-29 08:25:30

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