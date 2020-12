Dünyanın en lezzetli çikolata atölyesi Erzurum'da kuruldu

Erzurumlu iş kadını Şeyda Sönmez Erzurum’da ürettiği çikolata çok yakında küçük büyük demeden herkesin damak zevki olacak. Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kadın Kolları üyesi Şeyda Sönmez Erzurum’da bir kadın zarafeti ve maharetiyle üretimini yaptığı Ebren Madame Mai çikolatası gelecekte dünya markası olacağını iddia etti.

İmalat hanenin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Erzurum Kadın Kooperatifi Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Dodoloğlu ve TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu katıldı.

Açılışta konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Değerli kadın girişimcimize hayırlı, bol kazançlar diliyor, şehrimizdeki kadın girişimci sayımızın her geçen gün katlanarak artmasını temenni ediyoruz” dedi.

İşyeri açılışına katılan Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Fuat Demir, “Tüm Türkiye de olduğu gibi Erzurum’da üretime istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Ülkemizin büyümesi için daha çok çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Bayan üyemizin Erzurum’da kaliteli bir çikolata üretmesinden dolayı çok mutlu oldum kendisini tebrik ediyorum. Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ailesi olarak her daim üreten üyelerimizin yanında ve desteklerimiz hiç bir zaman esirgemeyeceğiz ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Ebren Madame Mai çikolata işletmesinin sahibi Şeyda Sönmez ise “Çikolata sektörüne 3 yıl önce MNG AVM de başladım ve halen daha Madame Mai çikolata markamızla devam ettiriyorum. İlk zamanlarda tedarikçi firmalarla çalışıyordum. Daha sonra kendi çikolatamızı üretmeye karar verdim ve bu alanla ilgili fizibilite raporları hazırladım. Çikolata atölyesinin kuruluş aşamasından bu zamana kadar alanında yetkin kişilerden özel eğitimler aldım. Yeniliklere açık bir atölye oluşturma hayali içerisinde her geçen gün yeni tatlar üretme amacıyla çalışmaktayım. Çikolata sektöründe Belçika Çikolatası kullanıyorum ve ürünlerimiz tamamen el yapımıdır. Kadın bir girişimci olarak şehrimizin ve bölgemizin kalkınmasına aynı zamanda iş olanakların artırılarak istihdam sağlanmasına bir nebzede olsa katkıda bulunmak bizleri mutlu edecektir” şeklinde konuştu.

