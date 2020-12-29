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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1 milyon yazılımcı projesine destek

İHA

1 milyon yazılımcı projesine destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasında yer alan 1 Milyon Yazılımcı Projesi seferberliğine destek verme amacıyla, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile “Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi" hayata geçirildi.
Atatürk Üniversitesi’nin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projeleri’nin ana unsurları arasında yer alan “Dijital Dönüşüm” hamlesi doğrultusunda Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ve Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ATABAUM) ortaklaşa çalıştığı Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi, 27 Mayıs 27 Temmuz 2020 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi’nin Uzaktan Eğitim Sistemi olan AtademiX platformu kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirildi.
Rektör Çomaklı: “Bilim ve Eğitimin Yanında Toplumsal Katkıyı da Hedefliyoruz”
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan bu projenin ülkemizin geleceği açısından oldukça önemli olduğunu ifade etti. Yeni YÖK vizyonu kapsamında paydaş kurumlar ile yapılan iş birliklerine bir yenisini daha eklemiş olmaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rektör Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “İçinde bulunduğumuz çağ hızlı değişimler ve dönüşümlere sahne olurken ülkemizin de bu süreç içerisinde, olması gerektiği konumda bulunabilmesi için şüphesiz ki yükseköğretim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Bahsedilen dönüşüm ve değişimler içerisinde yazılımsal ve teknolojik gelişmelerde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle her geçen gün bu alanda yetişmiş insan kaynağına olan ihtiyacın arttığı görülmektedir.”
“Ülkemizin Yazılımcı Hedefine Ulusal Düzeyde Katkı Sunmayı Amaçlıyoruz”
Ülkemizin bu alandaki ihtiyacına yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2023 Vizyon projeleri arasına giren “1 Milyon Yazılımcı Projesi” ile Türkiye’de bugün 140 bin civarındaki yazılımcı insan kaynağının 3 yılda 1 milyona taşınmasının hedeflendiğini aktaran Çomaklı: “Bu kapsamda ortaya konulan yazılımcı hedeflerine yönelik öncelikle bölgesel olmak üzere ulusal düzeyde katkı sunmak adına Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirmesi Projesi’ni Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Erzurum’da hayata geçirmiş bulunmaktayız. Ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı sağlayan, bilim ve eğitimin yanında toplumsal katkıyı da hedef edinen Atatürk Üniversitesi hem ülkemizin hem de bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verebilecek projelerin de uygulamaya koyulması açısında desteklerini sürdürmektedir. Bu vesileyle gerçekleştirilen Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyor kursiyer öğrencilerimize sektörde başarılar diliyorum” dedi.
Başkan Sekmen: “Dijital Çağa Hazırlıklı Olmak ve Gereklerini Yerine Getirmek Bizlerin Sorumluluğudur”
Teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği ve her dönemde yeni bir takım hedefler ortaya koyulduğu günümüz dünyasında özellikle yazılımcı insan kaynağına olan ihtiyacın da süratle arttığının yadsınamaz bir gerçek olduğunu dile getiren Başkan Mehmet Sekmen: “Ülkemizin yazılımcı ihtiyacına yönelik Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “1 Milyon Yazılımcı Projesi” hedefine Erzurum’dan dâhil olup geleceğin yazılımcılarını yetiştirme seferberliğine destek verme arzusundayız. Bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Atatürk Üniversitesi ile ortak bir yol haritası hazırlayarak iki ayı kapsayan sıkı bir eğitim programı ile yazılımcı insan kaynağı yetiştirilmesi projesinin Erzurum’da hayata geçirilmesini sağladık” şeklinde konuştu.
“Mobil Yazılımcı Yetiştirme Projesi Model Olacak”
Dijital çağa hazırlıklı olmak ve gerekleri yerine getirmenin kendileri için önemli bir sorumluluk unsuru olduğunu belirten Başkan Sekmen: “Gençlerimiz için tarihi fırsat olan bu proje ile yazılım konusunda altyapıya sahip fakat istihdama henüz katılmamış olan gençlerimizin çağın gerektirdiği yeni bilgi ve becerilerle donatılmasına ve böylece onların iş piyasasına kazandırılmasına katkı sağlamış olmaktan mutluluk duyacağız. Bu projede ön plana çıkan, bilişim sektörünün en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan cep telefonu uygulaması geliştirmeye odaklanan mobil yazılımcı yetiştirme projesinin başta bölgemiz olmak üzere ülkemize faydalı olmasını ve yapılacak diğer projelere model teşkil etmesini diliyorum.
Bu vesileyle projede paydaşımız olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere emeği geçen gerek Belediyemiz gerekse Atatürk Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyor, kursu başarı ile tamamlayan öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.
İki ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılımcı belgesi verildi.
Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi tarafından hazırlanan, projenin hazırlık aşamasından derslerin sunulması ve derslerin değerlendirmesine kadar tüm sürecin yer aldığı Yazılımcı İnsan Kaynağı Yetiştirme Projesi raporuna http://dijital.atauni.edu.tr/wpcontent/uploads/2020/12/DDOUygulamaRaporu_25Eyl%C3%BCl2020.pdf adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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