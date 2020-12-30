Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu

DHA

Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu


ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 22 dereceye kadar düşmesiyle pazarcılar ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Sebze ve meyve kasalarını sobada yakıp ısınan pazarcılar, ürünlerin donmaması için de ekstra çaba sarf etti. 
Geçen hafta yaşanan kar yağışı sonrası soğuk havanın etkili olduğu Erzurum, buz kesti. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 15 ile 25 derece arasında gerçekleştiği Erzurum'da haftanın belirli günleri çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda ürünlerini satan esnaf, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'ne kurulan pazarda tezgah açan esnafın bazısı soba kurarken bazısı da tenekelerin içinde yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı. Sattıkları sebze ve meyvelerin kasalarını yakarak ısınan pazarcılar, ürünlerinin donmaması için de ayrıca çaba göstermek zorunda kaldı. 
'ÇOK ZOR ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞIP KAZANIYORUZ'
Erzurum'da 10 yıldır pazarcılık yaptığını belirten Yakup Çelikçi, "Hava çok güzeldi 'Erzurum'a kar yağmıyor' dediler, kar yağdı beraberinde de soğuğu getirdi. Çok zor şartlarda çalışıp kazanıyoruz. Sabah erkenden tezgahımızı kuruyoruz, akşam çok soğuk olduğu için erkenden topluyoruz. Donmasın diye fazladan mal indiremiyoruz. Üşüyen ürünleri müşteri satın almak istemeyince maalesef sebzeler ziyan oluyor. Bu soğukta çalışmak çok zor" dedi. 
Pazarda balıkçılık yapan Enes Şentürk ise, "Balıklar donduğu için ateşin başında tuzlu suyla buzunu açmaya çalışıyorum. Biz tezgahta balıklar da suyun içinde donuyor. Pazarların kışın kapalı alanlara kurulması gerekiyor" diye konuştu. 
`PAZARCININ İÇİNİ ÇAYLA ISITIYORUM´
Pazarda dolaşarak elinde demlikle çay satan Mevlid Yıldırım, şunları söyledi:
"Havalar bir anda aşırı soğudu. Ben de pazar esnafına ısınsınlar diye çay dağıtıyorum. Hava soğuk ama mücadele etmemiz gerekiyor. Bu havada tabi ki yaza göre daha çok çay tüketiliyor. Pazarcıların içini çayla ısıtıyorum."
'BABAMA PAZARDA YARDIM EDİYORUM'
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilen 6'ncı sınıf öğrencisi Yusuf Dolaman ise babasına yardım etmek için pazara geldiğini söyledi. Dolaman, "Yüz yüze eğitim olmadığı için ben de sokağa çıkma yasağı olmadığı saatlerde gelip babama yardım ediyorum. Yoruluyorum, biraz da soğuk oluyor ama sobanın yanında ısınıyoruz" diye konuştu.
Soğuk havaya rağmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere pazar yerine gelen vatandaşlar da soğuktan şikayetçi oldu. Ev kadını Nesrin Selimoğlu, "Hava çok soğuk ama mecburen evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için pazara geliyoruz. Sebze meyvelerin taze olmasına özen gösteriyorum. Ürünlerin donmamış olmasına da ayrıca özen gösteriyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez DHA
2020-12-30 08:18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın girişimciler, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler, yöresel ürünleri ekonomiye ...
1 milyon yazılımcı projesine destek
YEREL HABERLER 1 milyon yazılımcı projesine destek
TKDK’dan 2020 yılında Erzurum’a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi
YEREL HABERLER TKDK’dan 2020 yılında Erzurum’a 23,6 milyon TL hibe ...
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret ...
DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği
YEREL HABERLER DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği
TOBB ve PTSO’dan eğitime destek
YEREL HABERLER TOBB ve PTSO’dan eğitime destek
Minik eller ‘keyifli okul atölyem’ projesi ile öğreniyor
YEREL HABERLER Minik eller ‘keyifli okul atölyem’ projesi ile ...
Dünyanın en lezzetli çikolata atölyesi Erzurum'da kuruldu
YEREL HABERLER Dünyanın en lezzetli çikolata atölyesi Erzurum'da ...
Erzurum’da kartpostallık görüntüler Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum’da kartpostallık görüntüler Eşsiz manzaralar ...
'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER 'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması ...
Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor
YEREL HABERLER Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor
Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
YEREL HABERLER Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti ...
Başkan Yücelik 2020’yi değerlendirdi “2020 pandemiyle mücadeleyle geçti” “Yeni yıl, sağlıklı ve bereketli bir yıl olsun”
YEREL HABERLER Başkan Yücelik 2020’yi değerlendirdi “2020 pandemiyle ...
BB Erzurumspor'da Sissoko şoku
YEREL HABERLER BB Erzurumspor'da Sissoko şoku
Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
YEREL HABERLER Palandöken'de, pandemi kurallarında kayak keyfi
Erzurum’daki 14 sendika başkanlarından ortak açıklama
YEREL HABERLER Erzurum’daki 14 sendika başkanlarından ortak açıklama
Erzurum’da kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak içki operasyonu: 1 tutuklama
Erzurum’da hava kirliliği siyah bulutlar oluşturdu
YEREL HABERLER Erzurum’da hava kirliliği siyah bulutlar oluşturdu
Tekman ESKİ ekibi soğuk havada mahallelinin yardımına yetişti
YEREL HABERLER Tekman ESKİ ekibi soğuk havada mahallelinin yardımına ...
Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak Alim: "Biz Kadınlar yan yana gelerek birbirimizin yaşamına dokunarak, değiştirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Erzurumlu kadınlar kolektif çalışacak Alim: "Biz ...
Kayaklı koşu yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Kayaklı koşu yarışları nefes kesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X