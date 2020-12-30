Aç kalan yavru tilkileri elleriyle besledi

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Erzurum’da soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan yavru tilkileri vatandaşlar elleriyle besledi.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kızılkale köyünde Behzat Akpunar ve eşi evlerinin önüne gelen yavru tilkiyi elleriyle besledi. Kar yağışının etkili olduğu köyde Behzat Akpunar dışarıda bir ses duyması üzerine camdan baktığında yavru tilkileri gördü. Camın önüne yaklaşan yavru tilkiyi Akpunar’ın eşi elleriyle besledi. Diğer yavru tilki ise kapı önünde duran tabaktan yemeğini yemeye devam etti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar gülümsetti.

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