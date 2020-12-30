Gönüllü filyasyon ekibine teşekkür belgesi verildi

Dünyayı etkisi altına alan Covid19 Pandemisiyle ülke çapında mücadele son sürat devam ederken, Araştırma Hastanesi, üniversite sağlık personeline ve Covid19 dışında tedavi gören hastalara filyasyon hizmetleri vermeye devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu’nun katkıları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Gülay İpek Çoban’ın başkanlığında oluşturulan filyasyon ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Salgın sürecinde Araştırma Hastanesinde yatan hastaların ve görev yapan temaslı sağlık çalışanlarının SWAP bilgisi, ilaç temini bilgisi, izolasyon bilgisi, temaslı listelerinin takibi ve kaydedilmesi ile ilgili çalışma yapan Hemşirelik Fakültesi araştırma görevlilerinden oluşan filyasyon ekibi, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin filyasyonunu sorunsuz bir şekilde tamamlayarak verileri İl Sağlık Müdürlüğüne iletti.

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı iş birliği ile belirlenen filyasyon ekibinde görev alan Araştırma Görevlileri Muhammet Ali Aydın, Emrah Ay, Nisanur Şengül, Zeynep Öztürk, İdris Yıldız, Sümeyye Ekici, Rümeysa Lale Toraman ve Zeynep Yıldırım‘a bu zorlu mücadelede gönüllülük esasıyla verdikleri 3 aylık hizmet için birer teşekkür belgesi verildi.

Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tebrik mesajının okunmasının ardından filyasyon ekibine belgeleri, Başhekim Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, başhekim yardımcıları Prof. Dr. Hakan Uslu ile Orhan Ateş ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Doç. Dr. Gülay İpek Çoban tarafından takdim edildi.

Görev süreleri sona eren filyasyon ekibinin ardından Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinden oluşturulan yeni filyasyon ekibi çalışmalarına başladı.

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