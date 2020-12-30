Göğebakan: 2020'yi unutturacak bir yıl diliyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göğebakan: 2020'yi unutturacak bir yıl diliyorum

İHA

Göğebakan: 2020'yi unutturacak bir yıl diliyorum

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılında Türkiye'de birçok unutulmayacak kötü olay yaşandığını belirten Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, "2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin" dedi.
Neler yaşandı?
Dünyada, büyük bir coşkuyla karşılanan 2020'nin özellikle ülkemizde çok kötü olaylara tanıklık ettiğini belirten Baro Başkanı Talat Göğebakan, "İlk olarak Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Elazığ ve Malatya'da 41 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi sağlamak üzere Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına şubat ayı içerisinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışları ve hava saldırısında 45 asker ile 1 sivil şehit oldu. Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat'ta minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Çığ altındakileri kurtarmak için bölgeye giden ekipler de çığın altında kaldı. İki olayda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 42 kişi yaşamını yitirdi, 84 kişi yaralandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın 5 Şubat'ta pistten çıkması sonucu 3 yolcu hayatını kaybetti. Türkiye'de ilk Covid19 vakası 11 Mart'ta tespit edildi, ilk ölüm ise 18 Mart'ta açıklandı. Salgın nedeniyle okullar kapatıldı, camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi, 17 Mart'tan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişandüğün salonu, kafe, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, SPA ve spor merkezlerindeki faaliyetler geçici süreliğine durduruldu. Ramazan Bayramı da Türkiye'nin 81 ilinde arife günü ve bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 Haziran'da 5 büyüklüğünde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 14 Haziran'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 Haziran'da meydana gelen sel nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. Bu facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada 9 Temmuz'da patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Giresun'da 22 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağış Dereli, Doğankent ve Yağlıdere ilçeleri başta olmak üzere birçok yerleşim bölgesinde sele neden oldu. Arama kurtarma ekiplerinin günler süren çalışmaları sonucu askerlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de, merkez üssü Ege Denizi olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sığacık'ta deniz suyunun yükselmesi sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı" diye konuştu.
İlk Kez Evimizde Olacağız
Türkiye'nin bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle yeni yılı ilk kez evlerinde karşılayacaklarını sözlerine ekleyen Göğebakan, "Her sene yılbaşının gelmesi ile beraber her yer ışıl ışıl oluyor ve çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleniyordu. Ama bu yıl milyonlarca kişinin ölmesi nedeniyle ülkemizde koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle yeni yılı evimizde karşılayacağız. Halkımızdan bu kısıtlamalara daha öncekiler gibi uyarak bu illetten biran evvel kurtulmayı diliyoruz. 2021 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2020 yılının bizlere yaşattığı tüm olumsuzluklarını unutturabilsin. Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların ise sonsuz olmasını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü filyasyon ekibine teşekkür belgesi verildi
YEREL HABERLER Gönüllü filyasyon ekibine teşekkür belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı kira ve nakdi yardımlardan faydalanacak olan esnaf kesiminin nace kodlarını açıkladı
YEREL HABERLER Ticaret Bakanlığı kira ve nakdi yardımlardan ...
Erzurum Oda/Borsa müşterek toplantısı yapıldı ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik; “4325 benzeri bir teşvik istiyoruz”
YEREL HABERLER Erzurum Oda/Borsa müşterek toplantısı yapıldı ETSO ...
Erzurum’da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum’da tren kamyonete çarptı: 1 yaralı
60 yaşındaki korona hastası 155 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER 60 yaşındaki korona hastası 155 gün sonra yoğun ...
Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi maske makinası üretti
Erzurum’da kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Erzurum’da kaçak tütün operasyonu
Aç kalan yavru tilkileri elleriyle besledi
YEREL HABERLER Aç kalan yavru tilkileri elleriyle besledi
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, pasta mumunu yaktırmadı
YEREL HABERLER Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden Burak, ...
60 bin liralık maske makinesi atık malzemelerden imal edildi
YEREL HABERLER 60 bin liralık maske makinesi atık malzemelerden imal ...
Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
YEREL HABERLER Erzurumlu pazarcılar tezgahlarının yanına soba kurdu
Kadın girişimciler, yöresel ürünleri ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler, yöresel ürünleri ekonomiye ...
1 milyon yazılımcı projesine destek
YEREL HABERLER 1 milyon yazılımcı projesine destek
TKDK’dan 2020 yılında Erzurum’a 23,6 milyon TL hibe desteği ödemesi
YEREL HABERLER TKDK’dan 2020 yılında Erzurum’a 23,6 milyon TL hibe ...
BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Memiş BB Erzurumspor kulüp tesislerini ziyaret ...
DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği
YEREL HABERLER DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği
TOBB ve PTSO’dan eğitime destek
YEREL HABERLER TOBB ve PTSO’dan eğitime destek
Minik eller ‘keyifli okul atölyem’ projesi ile öğreniyor
YEREL HABERLER Minik eller ‘keyifli okul atölyem’ projesi ile ...
Dünyanın en lezzetli çikolata atölyesi Erzurum'da kuruldu
YEREL HABERLER Dünyanın en lezzetli çikolata atölyesi Erzurum'da ...
Erzurum’da kartpostallık görüntüler Eşsiz manzaralar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Erzurum’da kartpostallık görüntüler Eşsiz manzaralar ...
'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması Eğitim Projesi'nde imzalar atıldı
YEREL HABERLER 'Şenkaya Hayvancılığında Verimliliğin Arttırılması ...
Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor
YEREL HABERLER Buz kırma timi günde 20 kamyon buz kırıyor
Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti toplandı
YEREL HABERLER Vali Memiş Başkanlığında 2. OSB Müteşebbis Heyeti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X