Çeşme soğuktan patladı, ortaya buzdan heykel çıktı Soğuk hava Oltu Çayını dondurdu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle çeşme patladı. Aşırı soğuk etkisiyle donan su buzdan heykele benzedi.

OltuNarman yolu üzerindeki çeşme aşırı soğuktan donarak patlayınca buzdan heykel ortaya çıktı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Oltu'da çeşmeler patladı. Erzurum'da gece en düşük sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye düşmesiyle Oltu Çayı da dondu.

Oltulu Öner Elibol, “Havaların aniden soğuması ile birlikte Oltu Çayımız ve çeşmelerimiz donmuş durumda. Halkımızı olumsuz yönde etkiliyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.