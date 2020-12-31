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TAMGA Vali Okay Memiş’i ziyaret etti TAMGA akreditasyon süreci ve faaliyetler hakkında Vali Memiş’e bilgi verdi

İHA

TAMGA Vali Okay Memiş’i ziyaret etti TAMGA akreditasyon süreci ve faaliyetler hakkında Vali Memiş’e bilgi verdi

Yakın zamanda kurularak yurt genelinde teşkilatlanma ve eğitim çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştiren Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret ederek dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Vali Okay Memiş, ziyarete, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği (TAMGA) Bölge Başkanı Lokman Polat, Erzurum İl Başkanı Ziya Yıldız, Avukat Yavuz Biliz ve Zekiye Hülya Polat'ı makamında kabul etti.
Dernek Üyeleri Erzurum Valisi Okay Memiş’e TAMGA Arama Kurtarma Derneği’nin akreditasyon süreci ve AFAD ile TAMGA Arama Kurtarma üyelerinin eğitimi, önümüzdeki günlerde yapabilecek faaliyetler hakkında bilgi verdi.
TAMGA Bölge Başkanı Lokman Polat, görüşme hakkında “Afad İl Müdürü Selahattin Karslı ile daha öncesinde yaptığımız toplantılar eğitimler hakkında sayın valimize bilgi vermek ayrıca TAMGA Erzurum ve Doğu Anadolu Bölge Başkanlığı istasyon kurulumumuz için yer ve konteyner izni almak ve 7 ay içinde yapacağımız akreditasyonlar sonrası AFAD ile aynı çatı altında devlet ve Milletimize hizmet etmek için Valimiz Okay Memiş ile toplantı yapıp desteklerini talep ettik. Sayın Valimiz de bizlere destek olacaklarını ifade ettiler.
Kendileri yer, istasyon ve üyelerimize vereceğimiz eğitimler için onay vermiş yapmış olduğumuz hizmetten dolayı teşekkür etmişlerdir. Yılbaşı yasağından sonra Erzurum istasyonumuzu açıp bölge iller de kurduğumuz il teşkilatlarını da aynı şekilde ivedilikle 7 ay sonrasında hazır hale getireceğimizi belirttik” dedi.

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