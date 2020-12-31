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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sağlam’dan yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Sağlam’dan yeni yıl mesajı

Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, yeni yıl dolayısı ile bir kutlama mesajı yayınlayarak, "2021 yılında Horasan için daha büyük ve etkin projeler hazırlayacağız" dedi.
Başkan Sağlam, yeni yılın, ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, 2021 yılında Horasan için büyük ve etkin projeler hazırlayacaklarını belirtti. Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan Sağlam mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Depremler, doğal afetler ve koronavirüs salgını nedeniyle çok zor, sıkıntılı ve meşakkatli bir yılı geride bırakırken, yaşanılan zor süreçten tüm dünyanın gerekli dersleri çıkarmasını ümit ediyorum. 2020 yılındaki doğal afetlerde ve salgında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır dilerken, hastanelerde veya evlerinde tedavi gören tüm hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Depremler ve doğal afetler bize şunu gösterdi ki, dünyamız sınırsız kaynaklara sahip değildir. Bu dünyada tek başına yaşamıyoruz, saygı ve sevgimizi eksik etmeyeceğimiz bir çevremiz ve doğal hayatımızın olduğunu asla unutmamalıyız.Çevremize ve doğamıza daha fazla sahip çıkmalıyız. Ev ve kişisel temizliğimize daha fazla önem vermemiz gereken çok hassas bir süreçten geçmekteyiz. Doğal ortamlara, ağaçlara, havamıza ve suyumuza sahip çıkmalı, israftan mutlaka kaçınmalıyız. 2021 yılında yaşanması muhtemel kuraklık içinde şimdiden önlemleri almalı, hayat kaynağımız olan suyumuzu boşa akıtmamalıyız. Pandemi sürecinden en kısa sürede kurtulmak içinde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına harfiyen uymalıyız. Millet olarak yaşadığımız bu zor süreçte birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz en büyük kazancımız olmuştur. İnşallah alınan tedbirlere hep birlikte uyum gösterdiğimiz taktir de, daha sağlıklı günlerde birlikte yaşamaya devam edeceğiz
Şunu çok açıkça ifade etmek isterim ki, göreve geldiğimiz günden bugüne tek amacımız vardı; o da Horasan'a hizmet etmek. Beytülün Malını korumak ve Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar şehre hizmet etmekten başka şey düşünmedik. Çok şükür bunu da hep birlikte ben değil biz anlayışı ile başarıyoruz. Kimseye haksız yere asla bir çıkar sağlamadık. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Fakir fukaranın yanında yer aldık, adaletten, hukuktan ayrılmadık. Kimsenin malını da bir başkasına yedirtmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri, Bakanlarımızın, Bürokratlarımızın Milletvekillerimizin, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, AK Parti İl ve İlçe Teşkilatımızın, Muhtarlarımızın ve kıymetli hemşerilerimizin katkılarıyla, Horasanımızı hak ettiği yatırımlara ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışacağız. Bölgemizin kimliğine değer katan vizyonel yatırımlarımızın hayata geçmesi için katkı sunan ve sunacak olan herkese şahsım ve hemşerilerim adına saygı ve şükranlarımı gönderiyorum. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesini arzu ettiğimiz yeni yılda, Horasan, inşallah, ilçe genelinde mahalleleriyle de yeni yatırımlara kavuşacaktır. Biz, bu yönde mücadele edecek ve Horasan için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle; Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Yeni yılın, daha müreffeh bir istikbale kavuşmak için millet olarak mahir olduğumuz kuvvet, kudret, erdem ve inanç gibi hasletlerin dirilişi olmasını temenni ediyorum. 2020 yılındaki zor dönemlerin geride kaldığı, sağlıklı, huzurlu dolu, refah ve güzelliklerin hakim olduğu bir 2021 yılını Cenabı Allah tüm insanlığa nasip etsin diyerek, tüm hemşerilerimizin yeni yılını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”

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