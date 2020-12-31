Prof. Dr. İlhami Gülçin Tüba asli üyeliğine seçildi

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyeliğine seçildi.

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 57’nci Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda TÜBA Asli üyeliğine seçilen Prof. Dr. İlhami Gülçin, bilimsel birikimin insanlığın ortak mirası olduğunu ve bu birikime katkı vermeye çalışan genç bilim insanlarının yetişmesine destek olmak gibi bir sorumluluğu taşıdıklarını belirterek, ülke yükseköğretimine uzun yıllar katkı sunan, birikimiyle bilim insanlarına ufuk açan Atatürk Üniversitesinde bu sorumluluğu yerine getirmiş olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Yakın zamanda açıklanan “Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı” arasında yer alan Atatürk Prof. Dr. Gülçin, Asli Üye olarak seçilmesi için TÜBA'ya öneren, adaylığına destek veren, akademik çalışmaları üzerinde değerlendirmede bulunan ulusal ve uluslararası bilim insanları ile 57. Olağan Genel Kurula katılarak destek veren TÜBA üyelerine teşekkür etti.

Rektör Çomaklı: “Girişimciliği, Yenilikçiliği ve Kaliteyi Ön Planda Tutuyoruz”

Atatürk Üniversitesinde Yeni YÖK anlayışı doğrultusunda devam eden Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında üst düzey çalışmaların gerçekleştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında yer alması için girişimciliği, yenilikçiliği ve kaliteyi ön planda tutarak üretilen projelerin başarılı neticelerini almaya devam ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yer alan pek çok akademik birimde görev yapan yetkin araştırmacılarımız bir yandan bilim dünyasına önemli katkılar sunarken diğer yandan da ulusal ve uluslararası platformlarda görev alıyorlar” dedi.

Prof. Dr. İlhami Gülçin’in, Bilimsel çalışmaları ve bilim insanlığını teşvik etmek, ulusal öncelikleri dikkate alarak bilim politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak ve toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılması doğrultusunda çalışmalar yürüten Türkiye Bilimler Akademisi Asli Üyeliğine seçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, hem ulusal hem de uluslararası alanda araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin önünü açmaya, onların araştırma ve üretme heyecanlarına ortak olmaya daha çok çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Varank: “Geleceğimize Birlikte Hizmet Etmekten Mutluluk Duyuyorum”

TÜBA 57. Olağan Genel Kuruluna bir mesaj gönderen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ise mesajında: "Bilimin, sanayinin ve teknolojinin tüm insanlığın yararına kullanıldığı adil bir düzen için; sizlere, çalışmalarınıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki; geleceğimizi sağlam temeller üzerinde inşa etmenin yolu, bilimi ve dehayı taltif etmekten geçiyor. Geleceğimize birlikte hizmet etmekten; çalışmalarınızı, projelerinizi desteklemekten büyük mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

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