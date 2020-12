Aşkale Kaymakamı Karaloğlu yeni yıl mesajı yayımladı

Aşkale İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu yeni yıl dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Karaloğlu mesajında şunları kaydetti; “2020 yılını geride bırakırken Gelecekten daha umutlu olduğumuz yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl başarının güzelliğin mutluluğun Umut edildiği kardeşlik ve dostluk bağlarımızın pekiştiği daha müreffeh bir hayata ulaşma yolunda yeni isteklerimizin filizlendiği bir yıldır. Kapımızı çalan yeni yılın aydınlık geleceğe adım atılması yolunda, Kadim bağlarımızı güçlendirmesi umutlarımızın gerçekleşmesi için azim ve gayretimizi artırması başta Cennet vatanımız olmak üzere ayrı coğrafyalarda yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya sağlık huzur ve istikrar getirmesi en büyük temennimdir.

2020 yılının muhasebesini yaparken 2021 yılının daha iyi bir şekilde geçmesi için neler yapılması gerektiğini düşünerek zamanımızı enerjimizi ve potansiyelimizi ilçemiz ve ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacağız

Aşkale’mizin başta huzur ve güvenlik olmak üzere her alanda daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelmesi için Belediyemiz başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile koordinasyon içinde önemli bir yılı geride bıraktık. 2021 yılında da hep birlikte Daha güzel bir Aşkale için çalışmalarımızı sürdüreceğiz Farklı değerleri bir arada yaşatan farklılıkları zenginlik kabul eden bir millet olarak birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde azim ve kararlılıkla çocuklarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz

Bu duygu ve düşüncelerle Şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere tüm Aşkale'li Vatandaşlarımızın her derecedeki kamu görevlisi Mesai arkadaşlarımın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının Ülkemize ve tüm dünyaya başta sağlık olmak üzere barışın ve huzurun egemen olduğu güzel günler getirmesini Rabb'imden niyaz ederim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.