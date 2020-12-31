Mehmetçik minik yüreklere dokundu

Katar’da görev yapan Mehmetçikler Erzurum’un Aşkale ilçesinde 120 öğrenciye kışlık mont ve bot hediye etti.

Katar’da görev yapan Mehmetçikler kendi aralarında başlatmış oldukları ve ülkemizde her ay yeni bir yere gönderdikleri hediyelere bu ay için Aşkale ilçesini seçti.

Gönderilen hediyeler tek tek paketlenerek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

120 tane öğrenciye kışlık mont ve bot gönderen Mehmetçiklerin bu davranışları minik yüreklere dokunurken, ilçe halkı tarafından da takdirle karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.