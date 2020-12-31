Aşkale Belediye Başkanı Yaptırmış’ın yeni yıl mesajı

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 2021 yılı yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Yaptırmış, mesajında, geride kalan 2020 yılını ülkemiz ve ilimiz ve İlçemiz adına acı ve tatlı hatıralarıyla geride bırakılırken 2021 yılının tüm insanlık için hayır, huzur, barış, iyilik ve sağlık dolu bir yıl olmasını temenni ettiğini ifade ederek şunları kaydetti;

"Yeni yılda normal hayatımıza bir an önce dönebilmemiz, bahar ve yaz aylarını çok daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilmemiz için virüse karşı verdiğimiz mücadeleyi rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu sebeple, son dönemdeki vaka sayıları içinde geniş bir yer tutan ev içi bulaşmalar başta olmak üzere tüm bulaşma ihtimallerini önlemek adına yılbaşı ve sonrasında da tedbirlere hassasiyet göstermeye devam etmenizi özellikle istirham ediyorum.

Geride bıraktığımız 2020 yılın da bizler için Cansiperane çalışan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm Güvenlik güçlerimize de teşekkürü bir borç bilir; yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım."

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