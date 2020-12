Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu’ndan yeni yıl mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Dertlioğlu, mesajında, 2021 yılının Ülkemize, Horasanımıza ve tüm insanlığa her türlü afet ve salgın musibetinden uzak, barış, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Her yeni yılın beraberinde yeni umutlar, yeni beklentiler ve yeni başlangıçlar getirdiğini anlatan Dertlioğlu, "2020 yılında tüm İnsanlık olarak istediklerimizi bulamadık. 2020 yılı Tüm dünyayı ülkemizi, milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların, özellikle tüm insanlığı olumsuz etkileyen korona virüs salgınının umutla gireceğimiz 2021 yılında bitmesi, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimdir. Covid19 salgınının etkisiz hale getirilmesi için devletimiz tarafından belirlenen mücadele kurallarına ve kısıtlamalarına uymamız gerekiyor. Bu kurallara uyalım ki virüs dolayısıyla can kayıpları yaşamayalım." ifadesini kullandı.

Şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere tüm Horasanlıların yeni yılını kutlayan Dertlioğlu, 2021 yılının başta sağlık olmak üzere barış, sağlık ve huzurun egemen olduğu güzel günler getirmesini temenni etti.

