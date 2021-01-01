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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un ilk bebeği 'Elisa'

DHA

Erzurum'un ilk bebeği 'Elisa'


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yeni yılın ilk bebeği 00.01'de dünyaya gelen 'Elisa' oldu.
Erzurum'da yeni yılın ilk bebeği Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.01'de dünyaya gelen Elisa oldu. Erzurum'da 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Özdemir çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu. Elisa bebek 3 kilogram ağırlığında ve 47 santim boyunda dünyaya gelirken, iki erkekten sonra kız çocuğu dünyaya getiren Habibe Özdemir, "Çok mutluyum. Allah herkese mutluluk huzurlu gün göstersin. Bu yıl inşallah korona geçer ve normal hayatımıza devam ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-01-01 01:39:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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